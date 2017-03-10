Три лисы в Тверской области оказались бешеными

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора, в Тверской области зарегистрированы сразу три случая заболевания бешенством у лис.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора, в Тверской области зарегистрированы сразу три случая заболевания бешенством у лис.

Больными оказались: лиса, прибежавшая на Восточную улицу на окраине Твери, и проникшая на придомовой участок частного дома, лиса, убитая в личном подсобном хозяйстве в деревне Твердятино Рамешковского района, и лиса, обнаруженная ночью в животноводческом помещении крестьянско-фермерского хозяйства в деревне Володеево Калининского района.

Россельхознадзор напоминает, что бешенство возникает после укуса зараженного животного. Учитывая, что лечение бешенства не разработано, единственный способ избежать заболевания после контакта с больным животным - введение специальной вакцины не позднее 14 дней от момента укуса. Что касается профилактики заболевания домашних питомцев бешенством, существует только один способ - вакцинация. По закону все собаки подлежат обязательной вакцинации против бешенства, кошки - по желанию владельца.