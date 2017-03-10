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Три лисы в Тверской области оказались бешеными

10 Марта 2017 16:54
Автор: TIA

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора, в Тверской области зарегистрированы сразу три случая заболевания бешенством у лис.

Больными оказались: лиса, прибежавшая на Восточную улицу на окраине Твери, и проникшая на придомовой участок частного дома, лиса, убитая  в личном подсобном хозяйстве в деревне Твердятино Рамешковского района, и лиса, обнаруженная ночью в животноводческом помещении крестьянско-фермерского хозяйства в деревне Володеево Калининского района. 

Россельхознадзор напоминает, что бешенство возникает после укуса зараженного животного. Учитывая, что лечение бешенства не разработано, единственный способ избежать заболевания после контакта с больным животным - введение специальной вакцины не позднее 14 дней от момента укуса. Что касается профилактики заболевания домашних питомцев бешенством, существует только один способ - вакцинация. По закону все собаки подлежат обязательной вакцинации против бешенства, кошки - по желанию владельца.

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Метки: бешенство бешенство в тверской области бешеные лисы россельхознадзор по тверской области
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