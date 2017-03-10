Совет по работе с молодежью Тверьэнерго принял участие в «стихобатле»

Совет по работе с молодежью филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» принял участие в культурно-развлекательном мероприятии «Стихобатл 2 на 2». Творческое состязание проводилось при поддержке областной ассоциации «Содружество литераторов Верхневолжья».

Совет по работе с молодежью филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» принял участие в культурно-развлекательном мероприятии «Стихобатл 2 на 2». Творческое состязание проводилось при поддержке областной ассоциации «Содружество литераторов Верхневолжья».

Участниками мероприятия стали председатель Совета молодежи, инженер по релейной защите и автоматике Тверской производственной базы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Владимир Горланов и начальник группы оперативного обслуживания подстанций Тверьэнерго Андрей Ерофеев, представившие творческий дуэт «П.О.Э.Т».

В рамках конкурса участники должны были выступать с декламацией стихотворений, в том числе и собственного авторства, и текстов песен.

Председатель Совета по работе с молодежью Тверьэнерго Владимир Горланов представил на суд зрителей и жюри стихи собственного сочинения, Андрей Ерофеев прочитал стихотворение известного тверского поэта Владимира Крусса, также энергетики продекламировали текст популярной песни.

Поболеть за коллег пришли и другие члены Совета молодежи, поддержавшие участников конкурса дружескими напутствиями и аплодисментами.

Стоит отметить, что это не первая творческая инициатива активистов Совета молодежи Тверьэнерго. В 2016 году ребята принимали участие в областном конкурсе рабочих профессий «Мастера Верхневолжья», организовали Благотворительную акцию для малышей детского противотуберкулезного санатория №2, интерактивные площадки на городских фестивалях «Площадь Добра», «Картонник», Дне города Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района, а также провели Первый туристический слёт Тверьэнерго.

«Творческие практики и инициативы не первый раз находят активный отклик среди тверских энергетиков, - отметил председатель Совета по работе с молодежью Владимир Горланов. - Спортивные и культурно-развлекательные мероприятия способствуют всестороннему развитию, а также положительно влияют на сплочение нашего коллектива».

Сообщает отдел по связям с общественностью филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»