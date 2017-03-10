Тверь презентовала себя туроператорам

Центр инвестиционного развития и туризма при поддержке администрации Твери провёл информационный тур для представителей турбизнеса Северо-Западного федерального округа. Участниками стали туроператоры из городов Санкт-Петербург, Великого Новгорода и Пскова.
В рамках тура для гостей организовали обзорную экскурсию по городу, за которой последовала встреча с министром туризма Тверской области Иваном Егоровым. Стороны обсудили вопросы транспортной доступности туристических объектов региона и перспективы развития туристического маршрута «Пушкинское кольцо».
Также прошёл круглый стол с представителями туристского бизнеса города Твери и Тверской области. На нём гостям презентовали проект «Узоры городов России» и гастрономическую карту Тверской области. Участники смогли продегустировать продукцию тверских предприятий - ЗАО «Хлеб», ОАО «Волжский пекарь», ООО «Мармеладная сказка».
Кроме того, во время тура гости областной столицы посетили наиболее привлекательные места Твери и её окрестностей, в том числе Тверской императорский дворец, а также побывали в ряде ведущих отелей города.
По мнению регионального Министерства туризма, подобные визиты должны носить системный характер, сообщает Управление информации администрации города Твери.
Комментарии (3)
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Житель подземелья
10.03.2017 16:44
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