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Тверь презентовала себя туроператорам

10 Марта 2017 16:03
Автор: TIA

Фоторепортаж

Центр инвестиционного развития и туризма при поддержке администрации Твери провёл информационный тур для представителей турбизнеса Северо-Западного федерального округа. Участниками стали туроператоры из городов Санкт-Петербург, Великого Новгорода и Пскова.

В рамках тура для гостей организовали обзорную экскурсию по городу, за которой последовала встреча с министром туризма Тверской области Иваном Егоровым. Стороны обсудили вопросы транспортной доступности туристических объектов региона и перспективы развития туристического маршрута «Пушкинское кольцо».

Также прошёл круглый стол с представителями туристского бизнеса города Твери и Тверской области. На нём гостям презентовали проект «Узоры городов России» и гастрономическую карту Тверской области. Участники смогли продегустировать продукцию тверских предприятий - ЗАО «Хлеб», ОАО «Волжский пекарь», ООО «Мармеладная сказка».

Кроме того, во время тура гости областной столицы посетили наиболее привлекательные места Твери и её окрестностей, в том числе Тверской императорский дворец, а также побывали в ряде ведущих отелей города.

По мнению регионального Министерства туризма, подобные визиты должны носить системный характер, сообщает Управление информации администрации города Твери.

 

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Комментарии (3)

  • MikeH 
    Я фигею, дорогая редакция....
    10.03.2017 16:34
    0 | 1

  • R-Sima 
    Привлекательные места Твери- это какие? Огласите весь список,пожалуйста.
    10.03.2017 16:39
    0 | 1

  • Житель подземелья 
    В Морозовские казармы заезжали? Мои гости из Москвы были в легком культурном шоке после их посещения. А вот императорский путевой таки заценили.
    10.03.2017 16:44
    0 | 0
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