В Твери пройдёт флеш-моб у памятника Михаила Круга

7 апреля легендарному шансонье, нашему земляку Михаилу Кругу исполнилось бы 55 лет. В честь юбилейной даты в Твери на бульваре Радищева пройдёт флеш-моб, в котором могут принять участие поклонники творчества певца (с собой надо принести хотя бы один воздушный шарик).

7 апреля легендарному шансонье, нашему земляку Михаилу Кругу исполнилось бы 55 лет. В честь юбилейной даты в Твери на бульваре Радищева пройдёт флеш-моб, в котором могут принять участие поклонники творчества певца (с собой надо принести хотя бы один воздушный шарик).

Организаторами выступают Творческое Объединение "МЕДИАНА-69" и молодой музыкант Валерий Павлов. В 16:00 7 апреля начнётся небольшое выступление под гитару от Валерия Павлова, затем будет церемония возложения цветов к памятнику Круга и запуск в небо 55-ти воздушных шариков.