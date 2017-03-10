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Половодье в Твери начнется с 20 чисел марта

10 Марта 2017 15:11
Автор: TIA

9 марта в администрации города прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, посвящённое подготовке к весеннему половодью.

В Твери по данным Тверского гидрометцентра, в этом году ожидается более раннее половодье, чем в прошлом. Уже с 28 февраля наблюдается постепенное таяние снега. Кроме того, в марте возможно температура + 10. В связи с этим половодье может начаться уже в двадцатых числах марта. Также метеорологи отметили высокий уровень осадков. Несмотря на то, что снег в течение сезона уже таял и сейчас его покров не слишком высок, тем не менее, уровень воды в реках в этом году повысится. Впрочем, специалисты также отметили, что в прошлые годы в реки не поступало нормативного количества воды, и в этом году их уровень скорее приблизится к норме, чем достигнет критических отметок.

Тем не менее, сезон половодья будет очевидно сложным, а потому подготовка к нему уже началась. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций были заслушаны доклады по профилактике подтопления и мерах, направленных на проведение безаварийного пропуска весеннего половодья.

В первую очередь определили места возможного подтопления для организации их дальнейшего мониторинга. Кроме того, было принято решение активизировать работу улич-ных комитетов в частном секторе и принять меры по очистке водоотводных канав. В рамках муниципальных контрактов проводить противопаводковые мероприятия по заявкам районных администраций будет МУП «ЖЭК», сообщает  Управление информации администрации города Твери

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Метки: половодье тверь
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Комментарии (1)

  • infist 
    Уровень реки, если очень повезет, ну при самом худшем раскладе, может быть приблизиться к норме, но это будет очень сложно для администрации.
    10.03.2017 15:39
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