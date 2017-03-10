Тверское УФАС установило сговор при проведении торгов

10 марта 2017 Комиссия Тверского УФАС России, рассмотрев материалы дела, пришла к выводу о наличии картельного сговора при проведении аукциона на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию детских оздоровительно-образовательных учреждений в летний период 2016 года.

10 марта 2017 Комиссия Тверского УФАС России, рассмотрев материалы дела, пришла к выводу о наличии картельного сговора при проведении аукциона на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию детских оздоровительно-образовательных учреждений в летний период 2016 года.

Участниками картеля признаны две компаниями и предприниматель, которые применяли так называемую схему «таран». Заранее зная, что вторые части заявок двух участников сговора будут отклонены по причине непредставления этими компаниями необходимых документов, данные лица в целях победы третьего снижали цену до демпинговой, после чего добросовестные участники теряли интерес к торгам.

Кроме того, установлено, что участники сговора использовали общую инфраструктуру и осуществляли подачу ценовых предложений во время аукциона с одного IP-адреса и такая система применялась последовательно в нескольких торгах.

«Схема «таран» очень популярна среди недобросовестных участников конкурсных процедур; раскрытие таких незаконных схем будет способствовать развитию конкурентной борьбы на торгах», отметил руководитель Тверского УФАС России Владимир Фомин.

За создание картелей и участие в них предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Согласно программе освобождения от ответственности лицо, первым добровольно сообщившее в антимонопольный орган о картеле, освобождается от ответственности за участие в нем. Признавшиеся вторым и третьим получают штраф в минимальном размере, сообщает пресс-служба ведомства