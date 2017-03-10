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Более 160 школьников Тверской области смогут бесплатно отдохнуть в «Артеке» и «Орлёнке» в 2017 году

10 Марта 2017 14:48
Автор: TIA

Школьники Верхневолжья, отличившиеся в учёбе, спорте, искусстве или общественной работе, могут получить бесплатные путёвки в международный детский центр «Артек» в Крыму и всероссийский центр «Орлёнок» в Краснодарском крае. В этом году такая возможность есть у 161 ребёнка.

Поездка на одну из тематических образовательных смен лагерей предоставляется в качестве поощрения за победы в муниципальных, региональных и международных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, фестивалях в области культуры, спорта и науки, за достижения в общественной деятельности.

Детские центры работают круглый год, продолжительность каждой смены — 21 день. В МДЦ «Артек» принимают учеников 5-11 классов, а в летние месяцы — детей 8-17 лет. Побывать в «Орлёнке» могут школьники с 11 до 16 лет, летом — ребята в возрасте от 6 до 17 лет.

Чтобы поучаствовать в конкурсе на получение путёвки в «Артек», необходимо зарегистрировать своё портфолио в личном кабинете на сайте артек.дети.

Для участия в отборе кандидатов на бесплатную поездку в «Орлёнок» необходимо не позднее, чем за 2 месяца до начала смены подать документы в Министерство образования Тверской области по адресу: Тверь, ул. Советская, д. 23, каб. 407-а (заявление, копия свидетельства о рождении или паспорта, характеристика от школы, копии дипломов конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад, смотров регионального, всероссийского или международного уровня за последние 3 года). Решение будет принимать межведомственная комиссия.

Пребывание школьников в детских центрах обеспечивается за счёт субсидий из федерального бюджета, транспортные расходы осуществляются за счёт родителей или законных представителей детей.

Более подробная информация об условиях предоставления путёвок размещена на сайте Министерства образования Тверской области в разделе «Деятельность/Направления деятельности/Организация отдыха детей/Отдых в Федеральных детских центрах». http://www.edu-tver.ru/deyatelnost-iogv/napravleniya/organizatsiya-otdykha-detey/otdykh-v-detskikh-tsentrakh/. сообщает правительство Тверской области

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Метки: «Артек» «орленок» бесплатный отдох для твесрких школьникво
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Комментарии (1)

  • Добрая Мышь 
    списочек деток потом приложите с их выслугами
    10.03.2017 15:30
    0 | 3
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