В Тверской области Епископ Адриан подписал петицию о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования

Управляющий Ржевской епархией поставил подпись под соответствующим обращением. Правящий архиерей подписал петицию после богослужения в Оковецком кафедральном соборе, на подписании присутствовали участники общероссийского общественного движения "За жизнь!".

Управляющий Ржевской епархией поставил подпись под соответствующим обращением. Правящий архиерей подписал петицию после богослужения в Оковецком кафедральном соборе, на подписании присутствовали участники общероссийского общественного движения "За жизнь!".

"Мы, граждане Российской Федерации, выступаем за прекращение существующей в нашей стране практики легального убийства детей до рождения и требуем внесения в законодательство изменений, направленных на признание за зачатым ребёнком статуса человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом", – говорится в обращении, которое было согласовано с Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Ржевская епархия инициировала сбор подписей за вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). И в настоящее время в храмах епархии проходит сбор подписей за законодательную защиту жизни человека с момента зачатия. В целом по России инициаторы акции планируют собрать миллион подписей.

Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан также издал распоряжение о сборе подписей во всех благочиниях Ржевской епархии. Таким образом, глава епархии поддержал инициативу патриарха Кирилла, который сам подписал обращение и инициировал акцию по сбору подписей.

Ранее, в феврале, в России, в том числе на территории Ржевской епархии, стартовал новый просветительский проект "Лепта за жизнь".

Сейчас, по оценкам сенатора Елены Мизулиной, в России совершается более 5 млн. абортов в год. Официальная статистика говорит об 1 миллионе. В любом случае, наша страна лидирует по этим показателям в мире.

Движение «За жизнь!» существует в России семь лет и ежегодно проводит одноимённый международный фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей. В восьмидесяти городах России под патронатом движения «За жизнь!» работает более 120 психологов в женских консультациях. Только за последние полтора года они убедили более 4100 женщин отказаться от абортов и спасти жизни своих детей. Во Ржеве, в кабинете предабортного консультирования женской консультации, под эгидой Ржевской епархии трудятся добровольцы, беседующие с женщинами, выразившими желание избавиться от ребёнка. Количество спасённых жизней за минувший год - 12 детей.

Сообщает пресс-служба Ржевской епархии.