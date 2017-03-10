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В Тверской области Епископ Адриан подписал петицию о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования

10 Марта 2017 13:59
Автор: TIA

Управляющий Ржевской епархией поставил подпись под соответствующим обращением. Правящий архиерей подписал петицию после богослужения в Оковецком кафедральном соборе, на подписании присутствовали участники общероссийского общественного движения "За жизнь!".

"Мы, граждане Российской Федерации, выступаем за прекращение существующей в нашей стране практики легального убийства детей до рождения и требуем внесения в законодательство изменений, направленных на признание за зачатым ребёнком статуса человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом", – говорится в обращении, которое было согласовано с Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Ржевская епархия инициировала сбор подписей за вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). И в настоящее время в храмах епархии проходит сбор подписей за законодательную защиту жизни человека с момента зачатия. В целом по России инициаторы акции планируют собрать миллион подписей.

Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан также издал распоряжение о сборе подписей во всех благочиниях Ржевской епархии. Таким образом, глава епархии поддержал инициативу патриарха Кирилла, который сам подписал обращение и инициировал акцию по сбору подписей.

Ранее, в феврале, в России, в том числе на территории Ржевской епархии, стартовал новый просветительский проект "Лепта за жизнь".

Сейчас, по оценкам сенатора Елены Мизулиной, в России совершается более 5 млн. абортов в год. Официальная статистика говорит об 1 миллионе. В любом случае, наша  страна лидирует по этим показателям в мире.

Движение «За жизнь!» существует в России семь лет и ежегодно проводит одноимённый международный фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей. В восьмидесяти городах России под патронатом движения «За жизнь!» работает более 120 психологов в женских консультациях. Только за последние полтора года они убедили более 4100 женщин отказаться от абортов и спасти жизни своих детей. Во Ржеве, в кабинете предабортного консультирования женской консультации, под эгидой Ржевской епархии трудятся добровольцы, беседующие с женщинами, выразившими желание избавиться от ребёнка. Количество спасённых жизней за минувший год - 12 детей.

Сообщает пресс-служба Ржевской епархии.

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Метки: Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан запрет на бесплатные аборты запрет на аборты
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Комментарии (5)

  • Leandr 
    Возможно Адриан сбрендил, мирские дела проходят не по его ведомству. Я посоветовал бы ему пройти в Бурашево тест на беременность. Читаешь, читаешь - слова легкие: Мечислав, Богоуслав и убей бог не помню какой-кто. Книжку закроешь - все вылетело. Помню только - Мандриан! Какой Мандриан? - нет там никакого Мандриана. Там с левой стороны - два Бронецких: один - брат Адриан, другой - Мариан, а у меня - Мандриан!"
https://youtu.be/0Rn-eJ4zvY0
    10.03.2017 14:46
    0 | 11

  • Бертран 
    Когда государству нужны людские ресурсы, власти сами запрещают аборты, причем наказание за нарушение обычно устанавливается драконовское- история России знает такие моменты.
Сейчас время не такое, сейчас спокойное время, стабильность, потому и позволение на аборты есть.
    10.03.2017 14:51
    1 | 4

    • BARBAdos 
      перевожу на нормальный язык: когда государству нужно пушечное мясо и бесплатная рабочая сила, то аборты запрещают. А сейчас государство не может нормально обеспечить и существующее количество детей, поэтому увеличение рождаемости и соответственно запрет абортов не в интересах государства.

Вы там на партсобрании втолкуйте бородатым, чтобы они не заигрывались со своими петициями, нечего народ баламутить...
      10.03.2017 15:12
      0 | 11

  • hellraiser 
    Новость прекрасно ложится на закопанных младенцев.
    10.03.2017 14:57
    0 | 13

  • Proletary 
    "Сейчас, по оценкам сенатора Елены Мизулиной, в России совершается более 5 млн. абортов в год. Официальная статистика говорит об 1 миллионе"
Ржевская епархия добивается перехода и этого официального миллиона в тень.
    10.03.2017 15:40
    0 | 3
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