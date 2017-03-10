В Твери изъяли алкоголь с поддельными акцизными марками на 5 миллионов рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области задокументировали факт реализации спиртосодержащей продукции (водка, коньяк, вино), оклеенной федеральными специальными марками с признаками подделки. Продукция продавалась в торговых точках на территории Тверской области.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области задокументировали факт реализации спиртосодержащей продукции (водка, коньяк, вино), оклеенной федеральными специальными марками с признаками подделки. Продукция продавалась в торговых точках на территории Тверской области.

Пять злоумышленников торговали нелегальной алкогольной продукции в Андреапольском, Осташковском и Западнодвинском районах.

Сотрудники полиции провели проверочную закупку алкогольной продукции, образцы которой были направлены на исследование. В результате криминалистического исследования, проведенного сотрудниками ЭКЦ УМВД было установлено, что акцизные марки - поддельные.

У злоумышленников изъяли около 10,4 тонны алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также два автомобиля, 61000 рублей, травматический пистолет. По данным оперативников, предполагаемая выручка от сбыта данной продукции могла составить более 5 млн. рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту хранения с целью сбыта и сбыта немаркированной алкогольной продукции. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.