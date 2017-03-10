В Твери планируют построить пешеходный мост, реконструировать площадь Победы и стену стадиона "Химик"

План реконструкции площади Победы предусматривает замену старого покрытия площади у Обелиска и Вечного огня на гранитное, монтаж новой системы освещения, ремонт мостов, берегоукрепление, посев газона и посадку декоративных растений. Ориентировочный объём расходов на реконструкцию мемориального комплекса — около 100 млн рублей.

План реконструкции площади Победы предусматривает замену старого покрытия площади у Обелиска и Вечного огня на гранитное, монтаж новой системы освещения, ремонт мостов, берегоукрепление, посев газона и посадку декоративных растений. Ориентировочный объём расходов на реконструкцию мемориального комплекса — около 100 млн рублей.

У воды обустроят деревянные мостки для прогулок и рыбалки. На берегу вдоль Краснофлотской набережной — деревянный мини-амфитеатр.

Ещё один из проектов по благоустройству — создание пешеходного мостика через Тьмаку, по которому можно будет попасть с набережной Волги за стадионом «Химик» к храму Михаила Тверского. По предварительным расчётам длина сооружения составит 73 метра, ширина — порядка 6 метров.

Губернатор Игорь Руденя поручил при проектировании предусмотреть возможность проезда по мосту специализированного транспорта, в частности, автомобилей скорой помощи.

В планах на 2017 год — ремонт центральной входной группы стадиона «Химик» и восточной стены спортивного объекта, которая выходит на Волжский проезд. В порядок приведут саму стену и пешеходную дорожку вдоль неё, а также прилегающие внутренние помещения: кассы и камеры хранения. Кроме того, заменят тротуарную плитку на площадке у центральных ворот, установят новую подсветку.