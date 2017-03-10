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В Твери планируют построить пешеходный мост, реконструировать площадь Победы и стену стадиона "Химик"

В Твери планируют построить пешеходный мост, реконструировать площадь Победы и стену стадиона "Химик" - ТИА
10 Марта 2017 13:05
Автор: TIA

План реконструкции площади Победы предусматривает замену старого покрытия площади у Обелиска и Вечного огня на гранитное, монтаж новой системы освещения, ремонт мостов, берегоукрепление, посев газона и посадку декоративных растений. Ориентировочный объём расходов на реконструкцию мемориального комплекса — около 100 млн рублей.

У воды обустроят деревянные мостки для прогулок и рыбалки. На берегу вдоль Краснофлотской набережной — деревянный мини-амфитеатр.

Ещё один из проектов по благоустройству — создание пешеходного мостика через Тьмаку, по которому можно будет попасть с набережной Волги за стадионом «Химик» к храму Михаила Тверского. По предварительным расчётам длина сооружения составит 73 метра, ширина — порядка 6 метров.

Губернатор Игорь Руденя поручил при проектировании предусмотреть возможность проезда по мосту специализированного транспорта, в частности, автомобилей скорой помощи.

В планах на 2017 год — ремонт центральной входной группы стадиона «Химик» и восточной стены спортивного объекта, которая выходит на Волжский проезд. В порядок приведут саму стену и пешеходную дорожку вдоль неё, а также прилегающие внутренние помещения: кассы и камеры хранения. Кроме того, заменят тротуарную плитку на площадке у центральных ворот, установят новую подсветку.

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Метки: стадион химик игорь руденя пешеходный мост площадь победы благоустройство твери
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Комментарии (9)

  • hatamoto san 
    через четыре года здесь будет город сад...
дыры бы на дорогах сначала залепили
    10.03.2017 14:16
    2 | 7

  • Добрая Мышь 
    хочется прочитать новость - построили, сделали, сдали объект..
    10.03.2017 14:19
    0 | 7

  • Житель подземелья 
    Не, вот все же очень хочется посмотреть на этот мост и как "рады" будут владельцы всякого разного рода посудин, стоящих чуть выше по течению Тьмаки, когда им выход в Волгу перекроют.
    10.03.2017 14:20
    0 | 3

    • Whois 
      Не значит, что высота моста будет полметра над водой, с учетом паводка там будет минимум 3-4 метра высота. Мало у кого такой высоты лодка пришвартована в том районе.
      10.03.2017 14:39
      0 | 0

      • Житель подземелья 
        Товарищ Тимофеев предлагал вроде как плавучий в свое время. Таки вот поэтому и хочется посмотреть, что же это будет за сооружение в итоге. Хотя бы на картинках что ли для начала. Я скорее соглашусь, что мостик там не лишний (особенно если набережную Волги в сторону Пролетарки приведут когда-нибудь в порядок), прогуляться таки вполне, крюк делать не надо будет.
        10.03.2017 14:50
        0 | 1

    • Bonch 
        Это будет разводной мост ;-)
      10.03.2017 15:22
      0 | 1

  • Whois 
    Зачем мостить гранитом, если речь идет именно о камне, а не искусственном граните? Есть не менее качественные и гораздо более дешевые материалы. 
При этом деревянные мостки на набережной. Им срок службы максимум три года и все заново?
    10.03.2017 14:37
    0 | 3

  • jazz-y 
    По поводу восточной стены стадиона - проблема не в самой стене и не в пешеходной зоне, а в ямах и отсутствии нормальной ливневки на прилегающей дороге: стену круглый год поливают водой из луж. После ремонта через пару лет она будет выглядеть так же как сейчас.
    10.03.2017 14:55
    0 | 4

  • NPC 
    Нормальную плитку заменить на гранит... Великолепно. 
Может в паре мест города где нет даже асфальта сделать тротуары?
    10.03.2017 15:56
    0 | 2
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