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В Тверской области на трассе М-10 «Россия» погибли два человека

10 Марта 2017 12:58
Автор: TIA

Видео

10 марта около 11.00 на 235 км федеральной автодороги М-10 «Россия» в Торжокском районе Тверской области произошло ДТП.

По предварительной информации 44-летний водитель на "Ауди" ехал в сторону Санкт-Петербурга и  врезался в припаркованный грузоперевозчик "Вольво", который стоял на обочине автодороги.

автор фото Оля Никитина

В результате ДТП погибли водитель и пассажир (мужчина 1980 года рождения) автомобиля Ауди. На месте работают оперативные службы, уточняются все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, сообщает УГИБДД России по Тверской области.

Фото УМЧС по Тверской области

Видео последствий ДТП размещено в группе ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ, автор Оля Никитина

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