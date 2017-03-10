27 марта пройдёт общероссийская стачка дальнобойщиков против системы "Платон"

Грузоперевозчики заявили о новой всероссийской акции протеста: на этот раз водители большегрузов, которые уже второй год платят за проезд по федеральным трассам, начнут 27 марта всеобщую стачку. Акция приурочена к подорожанию километра пробега в системе "Платон" вдвое. Как говорится в постановлении правительства РФ, стоимость проезда грузовиков по федеральным дорогам в рамках системы "Платон" вырастет с 15 апреля и составит 3,06 рубля.

Грузоперевозчики заявили о новой всероссийской акции протеста: на этот раз водители большегрузов, которые уже второй год платят за проезд по федеральным трассам, начнут 27 марта всеобщую стачку. Акция приурочена к подорожанию километра пробега в системе "Платон" вдвое. Как говорится в постановлении правительства РФ, стоимость проезда грузовиков по федеральным дорогам в рамках системы "Платон" вырастет с 15 апреля и составит 3,06 рубля.

Организаторы стачки заявляют, что на этот раз они намерены добиваться не скидки или уменьшения тарифа, а полной отмены системы взимания платы. Помимо отмены "Платона", перевозчики требуют отмены транспортного налога, проведения реформы режима труда и отдыха водителей, наведения порядка весового контроля и предоставления перевозчикам обоснования расчетов размера акциза на топливо.

На этот раз дальнобойщики не будут создавать препятствий движению на трассах: в разных регионах стачка будет проводиться в разных формах - где-то состоится митинг, где-то пройдёт автопробег со скоростью 60-80 км в час, где-то большегрузы встанут "на прикол".