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27 марта пройдёт общероссийская стачка дальнобойщиков против системы "Платон"

10 Марта 2017 12:05
Автор: TIA

Грузоперевозчики заявили о новой всероссийской акции протеста: на этот раз водители большегрузов, которые уже второй год платят за проезд по федеральным трассам, начнут 27 марта всеобщую стачку. Акция приурочена к подорожанию километра пробега  в системе "Платон" вдвое. Как говорится в постановлении правительства РФ, стоимость проезда грузовиков по федеральным дорогам в рамках системы "Платон" вырастет с 15 апреля и составит 3,06 рубля.

Организаторы стачки заявляют, что на этот раз они намерены добиваться не скидки или уменьшения тарифа, а полной отмены системы взимания платы. Помимо отмены "Платона", перевозчики требуют отмены транспортного налога, проведения реформы режима труда и отдыха водителей, наведения порядка весового контроля и предоставления перевозчикам обоснования расчетов размера акциза на топливо.

На этот раз дальнобойщики не будут создавать препятствий движению на трассах: в разных регионах стачка будет проводиться в разных формах - где-то состоится митинг, где-то пройдёт автопробег со скоростью 60-80 км в час, где-то большегрузы встанут "на прикол".

 

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Метки: система Платон платон стачка акция протеста дальнобойщиков
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Комментарии (10)

  • bae99 
    Сволочам все мало:
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    Прикрепленное видео
    10.03.2017 12:28
    3 | 5

    • ЧЕПАЕВ 
      Не кто не спорит про сволочей, но не этому анальному прихвостню картавых про это рассуждать
      10.03.2017 12:34
      6 | 0

  • ЧЕПАЕВ 
    Забыли стачечники ещё одно требование - бесплатную соляру
    10.03.2017 12:31
    2 | 3

  • kudimov 
    "....и составит 3,06 рубля."
Любят у нас тарифы устанавливать до сотых долей, с претензиями на скрупулезность и обоснованность.Типа, до копейки просчитано все - "точнейшея" калькуляция сбора.
    10.03.2017 12:42
    0 | 8

  • BEKTOP 
    Стачка. А что, звучит прикольно, как-будто в атмосферу Петрограда 1917-го переносишься. Осталось только Сталину с Каменевым из ссылки вернуться,  a  Ленину из эмиграции , и можно Революцию начинать:)
Давненько про стачки ничего не было слышно. Вся деятельность псевдооппозиции типа ООО КПРФ свелась к бессмысленному протиранию штанов в буржуазных парламентах и  убогих дежурных бессмысленных "акциях" на 1 Мая и 7 Ноября, когда (естественно, по согласованию с властью) куда-нибудь приводят кучку бабушек и дедушек ,чтоб помахали флагами и чтоб выступление каких-нибудь соловьева и воробьевой послушали. Вот такая вот тихая и ненавязчивая "оппозиционная деятельность".Короче, ООО КПРФ занимается  полной профанацией .
А тут- с т а ч к а . Это уже чем-то  настоящим повеяло. Надо будет поддержать.
Вообще, по-моему, сегодня более чем достаточно поводов для массовых уличных акций, удивляюсь, почему оппозиция не работает в этом направлении. Против запретительной политики , сворачивания cвобод,  с требованием  немедленной судебной реформы и тотальной люстрации судей. По-моему, после таких дел, как дело Дадина, Чудновец, первое дело Навального по "Кировлесу"(приговор "судьи" блинова,  который перестарался и в итоге публично вымазался дерьмом сам и всю систему обгадил).Дошло до того, что даже Путин начинает жаловаться, что у него от некоторых судебных решений остатки волос на голове дыбом встают. Но-почему-то никаких стачек, никаких массовых протестов это не вызывает. 
А тут-что-то новое. "Платон" конечно вопрос сравнительно частный, но вот примеры самоорганизации и борьбы за отстаивание своих интересов со стороны дальнобойщиков, по-моему, достойны внимания.
    10.03.2017 13:52
    0 | 3

  • Whois 
    Не верю.
Или повяжут пару-тройку перед мероприятием и все заткнутся или типа скажут что "договариваемся" и все отменят.
Да само действо:
" где-то состоится митинг, где-то пройдёт автопробег со скоростью 60-80 км в час, где-то большегрузы встанут "на прикол". 
Дык дальнобои и так все время в автопробеге, т.е протест не бросая работы?
Кое-где встанут на прикол - дык и так стоят некоторые, отдыхают.
Ну а митинг на стоянке в лесу чо не провести.
    10.03.2017 14:21
    0 | 2

  • Бертран 
    Дестабилизировать обстановку в стране никто не позволит. Не те времена, господа! Тот кто хочет проблем на свою задницу, он их получит, а другим наука будет. Не хотите в теплых, уютных  машинах по отличным дорогам ездить, пойдете в дворники, или на село, навоз коровий убирать, ибо водители грузовиков ничего по жизни делать больше не умеют.
Мара тоже думала, что нет у нас против неё методов. Теперь локти кусает.
    10.03.2017 14:39
    0 | 3

    • BEKTOP 
      А шо за времена-то ? Так и в те времена дестабилизировать ничего не позволяли! Не позволяли, не позволяли, а потом пришел 1917-й...
Непозволителей всех как ветром посдувало. По щелям попрятались, боялись нос высунуть.
      10.03.2017 14:51
      0 | 0

      • Бертран 
        Власть в России на 1917 год представляла собой сборище желторотых птенцов, потому и исход очевиден. Сейчас не так, государство побеспокоилось о своей безопасности, на это не жалеют средств, подбираются самые преданные кадры, исследуется предыдущий опыт.
ЕР пришла навсегда.
        10.03.2017 15:05
        0 | 0

  • Sedmoy 
    «Также водители акцией выражают недовольство руководством страны». Надо же... Срочно  Трумпа надо в пида..ssы определять, а то дело совсем плохо может пойтить :)) 
 А тут Веник (я офуеваю "дорогая редакция"), заявил надысь: «Путин не в стадии, когда нужно побеждать на выборах; он в стадии, когда нужно побеждать с уважением и любовью…».
    10.03.2017 15:44
    0 | 0
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