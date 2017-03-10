«Тверь Водоканал» не получил часть платежей от потребителей, которые оплатили через «Торговый городской банк»

Поставщик услуг водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») не получил платежи, которые оплатили абоненты 22, 25, 27, 28 февраля и 1 марта 2017 года через «Торговый городской банк».

Поставщик услуг водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») не получил платежи, которые оплатили абоненты 22, 25, 27, 28 февраля и 1 марта 2017 года через «Торговый городской банк».

Из направленного банком в водоканал реестра следует, что в эти дни платежи за водоснабжение и водоотведение сделали 748 абонентов на общую сумму 327 тысяч рублей. В адрес ООО «Тверь Водоканала» эти средства до настоящего времени не поступили.

- К сожалению, наши добросовестные плательщики невольно оказались в категории должников. Тверской водоканал не может требовать от банка перевода этих денег, не принадлежащих предприятию. Потребителям необходимо самостоятельно обратиться в банк за разъяснением и с заявлением на возврат денежных средств. Со своей стороны можем заверить, что водоканал никаких штрафных санкций за просрочку платежа и ограничения услуг в отношении этих абонентов применять не будет, - отметила коммерческий директор ООО «Тверь Водоканал» Юлия Сорокина.

Пресс-служба ООО "ТверьВодоканал" сообщает, что организация прилагает все возможные усилия для урегулирования сложившейся ситуации. Специалисты кол-центра предупредили все организации, в том числе УК и ТСЖ, которые проводили расчеты с водоканалом через «ТГБ». Для оперативного уточнения информации о платежах, осуществленных через «ТГБ», потребители могут позвонить в информационно-справочную службу водоканала по телефону: 62-01-02.