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«Тверь Водоканал» не получил часть платежей от потребителей, которые оплатили через «Торговый городской банк»

10 Марта 2017 11:48
Автор: TIA

Поставщик услуг водоснабжения и водоотведения ООО «Тверь Водоканал» (входит в ГК «Росводоканал») не получил платежи, которые оплатили абоненты 22, 25, 27, 28 февраля и 1 марта 2017 года через «Торговый городской банк».

Из направленного банком в водоканал реестра следует, что в эти дни платежи за водоснабжение и водоотведение сделали 748 абонентов на общую сумму 327 тысяч рублей. В адрес ООО «Тверь Водоканала» эти средства до настоящего времени не поступили.

- К сожалению, наши добросовестные плательщики невольно оказались в категории должников. Тверской водоканал не может требовать от банка перевода этих денег, не принадлежащих предприятию. Потребителям необходимо самостоятельно обратиться в банк за разъяснением и с заявлением на возврат денежных средств. Со своей стороны можем заверить, что водоканал никаких штрафных санкций за просрочку платежа и ограничения услуг в отношении этих абонентов применять не будет, - отметила коммерческий директор ООО «Тверь Водоканал» Юлия Сорокина.

Пресс-служба ООО "ТверьВодоканал" сообщает, что организация прилагает все возможные усилия для урегулирования сложившейся ситуации. Специалисты кол-центра предупредили все организации, в том числе УК и ТСЖ, которые проводили расчеты с водоканалом через «ТГБ». Для оперативного уточнения информации о платежах, осуществленных через «ТГБ», потребители могут позвонить в информационно-справочную службу водоканала по телефону: 62-01-02.

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Метки: торговый городской банк тверьводоканал зависли платежи за воду
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Комментарии (12)

  • VladislaV 
    ВК не жалко.

"- К сожалению, наши добросовестные плательщики невольно оказались в категории должников. Тверской водоканал не может требовать от банка перевода этих денег, не принадлежащих предприятию."
Странно, а кому они принадлежат? Плательщик оплатил, долг исполнил, чек или квитанция на руках. Досвидоз. Пусть водоканал и пишет письма наибулиной о том, что ее банк не выполнил свою работу, деньги взял, а не перевел до адресата. Тем более есть какой-то "реестр", где все платежи указаны.
    10.03.2017 12:03
    0 | 12

    • BARBAdos 
      помнится здесь был уже подобный спор, и там люди тоже говорили про "досвидос", как только банк пресловутый штамп на платежке поставит.))

А здесь другой принцип - проблемы индейцев шерифа не волнуют... Хотя может платежи физиков через ТГБ напрямую в ВК и ТГ может и зачислят, а вот средства УК, ТСЖ, СНТ и гаражных кооперативов скорее всего пропадут...
      10.03.2017 12:18
      0 | 1

  • BARBAdos 
    все это ожидаемо было, скоро наверное и ТГ с такими же проблемами столкнется.

У меня у мамы УК тоже в ТГБ обслуживалось, я ей сразу же сказал ,что пока укашка банк не поменяет - не вздумай платить.
    10.03.2017 12:09
    0 | 2

  • Добрая Мышь 
    "Тверской водоканал не может требовать от банка перевода этих денег, не принадлежащих предприятию. Потребителям необходимо самостоятельно обратиться в банк за разъяснением и с заявлением на возврат денежных средств."  - бред какой-то! высказывания ученика школы. т.е бабули должны по их мнению теперь еще и в банк тащиться, деньги пытаться вернуть, а то типо водоканал не знает, что деньги больше не выдают. Непонятно почему до сих пор  этим вопросом Руденя не озаботился, ситуация-то непростая
    10.03.2017 12:14
    0 | 10

    • ЧЕПАЕВ 
      Руденя вписывается только в те ситуевины где можно рейтинг поднять
А тут тухлячек
      10.03.2017 12:21
      0 | 11

    • Alx 
      А что не так? У водоканала договорные отношения с потребителем, а не с банком. И деньги он может требовать только с потребителя.
      10.03.2017 13:03
      2 | 2

  • Судья 
    вот пусть ВК этот банк трясёт а не накидывает цены в квитанции
    10.03.2017 13:27
    0 | 2

    • Alx 
      Вот допустим должен я Вам денег. Я отдаю деньги какому-то Ване и прошу его передать их Вам. Ваня взял и пропил эти деньги. Когда Вы обращаетесь ко мне за долгом, я говорю, что ничего не знаю, я отдал деньги Ване, а Вы теперь требуйте деньги с него. Неужели Вы пойдете требовать деньги с Вани?
      10.03.2017 13:38
      1 | 1

      • VladislaV 
        Не путайте Ваню, который забухал, с системой банков, которые имеют лицензии, их курируют на гос уровне ЦентроБанком и пр.

Если вы сдадите паспорт в милицию на продление или что-нибудь такое, а его там потеряют или отделение сгорит, вы будете думать что "Сам дурак"? Надо было отдавать в другое отделение или ходить с просроченным?

Можно, конечно, было воспользоваться и другим банком, но в наше время нет никаких гарантий, что этот "другой банк" не накроется. Да и зачем идти в другой банк, если этот работает, все в порядке, платежи принимают.

А напрямую в ВК нельзя отнести.
        10.03.2017 14:51
        0 | 0

  • merlion 
    Хороший повод потребовать проведения платежей через специально созданную аффилированную конторку
    10.03.2017 13:41
    0 | 0

    • jazz-y 
      РКЦ - "скоро во всех кинотеатрах страны"
      10.03.2017 14:57
      0 | 1

    • okraina2015 
      Вы не первый, кто это придумал. )))
      10.03.2017 16:20
      0 | 0
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