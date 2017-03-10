В Твери проходит благотворительная акция в помощь бездомным животным

10 марта в Твери проходит ежемесячная благотворительная акция "ДЕСЯТКА ДЕСЯТОГО", которую проводит "Инициативная группа по защите животных". Сегодня каждый может помочь материально подопечным группы, нуждающимся в нашем участии: очень много тяжело больных животных и платных передержек.

10 марта в Твери проходит ежемесячная благотворительная акция "ДЕСЯТКА ДЕСЯТОГО", которую проводит "Инициативная группа по защите животных". Сегодня каждый может помочь материально подопечным группы, нуждающимся в нашем участии: очень много тяжело больных животных и платных передержек. Реквизиты для оказания помощи: - Карта СБ 4276 8630 1363 8143 (Фролова Юлия) - Яндекс-кошелек 410012349533266 (Смирнова Арина) - Гол тел 8 (906) 653-44-44 Вы также можете опустить пожертвования в урны с логотипом группы, расположенные по адресам: 1)Зоомагазины "4 лапки", б-р Ногина, д. 7, ул. Советская, д.13, ул. Кольцевая, д. 66

2)Магазин спортивного питания "Flex Gym" Тверской пр-т, д. 8

3)Магазин "Головные уборы" ул. Радищева, д. 19

4)Магазин "Веста" ул. Пушкинская, д. 1

5)Магазин "Лаборатория Х" ул. Желябова д3

6)Интернет-магазин Юлмарт, пр-т Победы, д. 14

7)Супермаркет "АТАК", ул. М. Конева, д. 12, к. 1

8)Супермаркет "АТАК", ул. Хромова, д. 17, к. 1

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