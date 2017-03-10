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Губернатор Игорь Руденя обсудил вопросы развития Тверской области с региональным активом «Народного фронта»

10 Марта 2017 10:35
Автор: TIA

Губернатор Игорь Руденя встретился с активом регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», чтобы обсудить актуальные вопросы развития Тверской области.

- Общероссийский народный фронт зарекомендовал себя как институт эффективного  независимого общественного контроля, канал обратной связи власти с населением, – отметил губернатор.

В зоне пристального внимания ОНФ - именно те сферы, которые являются приоритетными для Правительства региона: развитие дорожной сети, здравоохранения, образования, наведение порядка в сфере ЖКХ, сохранение историко-культурного наследия, патриотическое воспитание и другие вопросы. По некоторым из них собравшиеся внесли свои предложения.

В сфере здравоохранения представителей движения беспокоит ситуация с дорогостоящим медицинским оборудованием, которое несколько лет назад было закуплено в ряд учреждений области, но по разным причинам до сих пор не работает. Участники встречи предложили провести ревизию медицинского оборудования.

Также поднималась тема лекарственного обеспечения, которой сейчас в Правительстве региона уделяется особое внимание.

Обсуждали и вопросы совершенствования среднего профессионального образования. По словам сопредседателя регионального отделения «Народный фронт» Надежды Сушко, выпускники ссузов не всегда могут быстро адаптироваться на производстве. Нужно корректировать образовательный процесс под конкретные требования работодателей, привлекая к этой работе отраслевые советы и ассоциации.

Среди других предложений – приведение в порядок мемориала Ксты в Пеновском районе, разработка программы по оборудованию пешеходных переходов вблизи школ, других образовательных учреждений, привлечение общественности, местных депутатов к выбору объектов для ремонта дорог на федеральные деньги.

По итогам разговора были сформированы поручения заместителям Председателя Правительства и министрам Тверской области. Контролировать их выполнение губернатор и представители народного фронта будут совместно.

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Метки: онф народный фронт игорь руденя
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Комментарии (2)

  • Whois 
    ?
    10.03.2017 11:02
    0 | 1

    • Uylo_Yobannen 
      В смысле, на сколько скакнёт рейтинг?
      10.03.2017 11:07
      0 | 1
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