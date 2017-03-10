tvernews.ru
10 марта Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

ПАО «Банк УРАЛСИБ» запускает программу «Ипотечные каникулы» во всех регионах присутствия

ПАО «Банк УРАЛСИБ» запускает программу «Ипотечные каникулы» во всех регионах присутствия - ТИА
10 Марта 2017 10:17
Автор: TIA

Банк УРАЛСИБ запускает специальную программу «Ипотечные каникулы» во всех регионах присутствия. Ранее программа действовала на территории Москвы и Московской области.

- Ипотечные каникулы» – уникальная программа Банка УРАЛСИБ, которую мы разработали совместно с нашими партнерами-застройщиками специально для клиентов, которые берут ипотеку в строящихся домах, продолжая арендовать текущее жилье, – отмечает руководитель департамента розничных продуктов Банка УРАЛСИБ Ирина Баранова. – Программа позволяет комфортно совмещать кредитные и арендные платежи до момента окончания строительства и переезда из арендуемого в собственное жилье, т.к. Банк на период от 12 до 24 месяцев (в зависимости от сроков строительства дома) устанавливает пониженный платеж по ипотеке.

Согласно условиям программы, размер первоначального взноса - 20%. Ставка по кредиту - от 12% годовых (Текущее значение коэффициента Кредит/Залог 6, 7 от 0,5 до 0,2 - 11,90%; от 0,8 до 0,5 - 12,25%). Срок кредитования составляет от 3 до 25 лет включительно. Сумма кредита – от 300 тыс. до 50 млн рублей (в зависимости от региона, в котором находится объект недвижимости). Срок рассмотрения заявки – от 1 до 3 рабочих дней. В качестве первоначального взноса могут быть приняты государственные субсидии на уплату части первоначального взноса и средства материнского (семейного) капитала.

Программа «Ипотечные каникулы» представлена во всех регионах присутствия УРАЛСИБа в рамках сотрудничества с ключевыми застройщиками-партнёрами Банка. Банком аккредитовано 704 застройщика и 2112 объектов жилья.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ, обратившись в любой из 22 ипотечных центров или офис Банка к кредитным специалистам.

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 февраля 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 276 точек продаж, 1 509 банкоматов, 525 платежных терминалов и 22 981 POS-терминал.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г.

На правах рекламы.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: УРАЛСИБ банк уралсиб ипотека
Смотрите также:
Комментарии для этого материала отключены
Популярные темы

Радуга в марте

2017-03-04 21:12
163

А ну-ка, девушки!

2017-03-08 12:23
141

Поздравление с 8 марта

2017-03-07 12:38
123

В Ольгинском монастыре произошел страшный пожар, монахини просят помощи

2017-03-06 10:33
80

Новую детскую областную больницу начнут строить в Заволжье в 2018 году

2017-03-07 14:42
47

В Твери устроили облаву на маршрутки №8

2017-03-03 16:08
46

Тверские «зайцы» - нервные, хамоватые и очень шустрые. Корреспондент ТИА поработала кассиром-контролером в электричке Тверь-Москва

2017-03-09 10:28
45

Бывает же такое: активное чтение порножурналов привело к смерти

2017-03-04 06:51
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100