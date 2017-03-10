ПАО «Банк УРАЛСИБ» запускает программу «Ипотечные каникулы» во всех регионах присутствия

Банк УРАЛСИБ запускает специальную программу «Ипотечные каникулы» во всех регионах присутствия. Ранее программа действовала на территории Москвы и Московской области.

Банк УРАЛСИБ запускает специальную программу «Ипотечные каникулы» во всех регионах присутствия. Ранее программа действовала на территории Москвы и Московской области.

- Ипотечные каникулы» – уникальная программа Банка УРАЛСИБ, которую мы разработали совместно с нашими партнерами-застройщиками специально для клиентов, которые берут ипотеку в строящихся домах, продолжая арендовать текущее жилье, – отмечает руководитель департамента розничных продуктов Банка УРАЛСИБ Ирина Баранова. – Программа позволяет комфортно совмещать кредитные и арендные платежи до момента окончания строительства и переезда из арендуемого в собственное жилье, т.к. Банк на период от 12 до 24 месяцев (в зависимости от сроков строительства дома) устанавливает пониженный платеж по ипотеке.

Согласно условиям программы, размер первоначального взноса - 20%. Ставка по кредиту - от 12% годовых (Текущее значение коэффициента Кредит/Залог 6, 7 от 0,5 до 0,2 - 11,90%; от 0,8 до 0,5 - 12,25%). Срок кредитования составляет от 3 до 25 лет включительно. Сумма кредита – от 300 тыс. до 50 млн рублей (в зависимости от региона, в котором находится объект недвижимости). Срок рассмотрения заявки – от 1 до 3 рабочих дней. В качестве первоначального взноса могут быть приняты государственные субсидии на уплату части первоначального взноса и средства материнского (семейного) капитала.

Программа «Ипотечные каникулы» представлена во всех регионах присутствия УРАЛСИБа в рамках сотрудничества с ключевыми застройщиками-партнёрами Банка. Банком аккредитовано 704 застройщика и 2112 объектов жилья.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ, обратившись в любой из 22 ипотечных центров или офис Банка к кредитным специалистам.

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 февраля 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 276 точек продаж, 1 509 банкоматов, 525 платежных терминалов и 22 981 POS-терминал.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г.

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