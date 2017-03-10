Тверские дзюдоисты завоевали два золота на первенстве "Юность России"

4-5 марта в Орле прошло первенство общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 15 регионов и семи федеральных округов. Тверским спортсменам удалось завоевать две золотых медали.

4-5 марта в Орле прошло первенство общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 15 регионов и семи федеральных округов. Тверским спортсменам удалось завоевать две золотых медали.



Азамат Джебов из СШОР единоборств одержал победу в весовой категории до 60 кг.

В супертяжелом весе (+100 кг) золото взял Денис Галиев из ДЮСШ «Олимп».



Азамат Джебов и Денис Галиев получили право выступить на молодежном первенстве России (до 23 лет), которое пройдет 27 – 29 марта в Кемерово. Сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области