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Тверские дзюдоисты завоевали два золота на первенстве "Юность России"

10 Марта 2017 10:04
Автор: TIA

4-5 марта в Орле прошло первенство общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 15 регионов и семи федеральных округов. Тверским спортсменам удалось завоевать две золотых медали.

Азамат Джебов из СШОР единоборств одержал победу в весовой категории до 60 кг.
В супертяжелом весе (+100 кг) золото взял Денис Галиев из ДЮСШ «Олимп».

Азамат Джебов и Денис Галиев получили право выступить на молодежном первенстве России (до 23 лет), которое пройдет 27 – 29 марта в Кемерово. Сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области

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Метки: дзюдо тверские дзюдоисты первенство "Юность России" Азамат Джебов Денис Галиев
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