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В Тверской области пенсионер через «закладки» распространял героин

10 Марта 2017 09:53
Автор: TIA

В отношении 57-летнего жителя Тверской области было возбуждены уголовное дело  «Незаконный сбыт и покушение на сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Как сообщает прокуратура Тверской области, пенсионер по телефону связывался с неким «Русланом» и получал от него наркотики, которые затем распространял по городу Конаково.

Так, например, он и еще одно лицо 12 и 22 августа прошлого года  получили наркотические средства, содержащие в своем составе диацетилморфин (героин) массой 2,96 и 2,87 гр, что является крупным размером, разделили на части и разместили в тайниках.

Затем пенсионер 21 сентября получил 9 свертков с героином общей массой 18,81 гр и был задержан сотрудниками полиции.

В ходе расследования уголовного дела с 57-летним обвиняемым было заключено досудебное соглашение,  и он выполнил его условия.

По информации прокуратуры, при назначении наказания суд учел явку с повинной, и то, что он является пенсионером. Однако мужчина - рецидивист, это повлияло на вынесение приговора. В итоге 57-летнему мужчине было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии особого режима.

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Метки: закладки с наркотиками распространение наркотиков героин закладки тайники
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