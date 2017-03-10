Первый в Тверской области Город воинской доблести отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

10 марта Бельский район празднует 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Эту дату районный центр – город Белый – встречает в статусе Города воинской доблести.

10 марта Бельский район празднует 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Эту дату районный центр – город Белый – встречает в статусе Города воинской доблести.

С предложением присвоить Белому это звание выступили жители муниципального образования, ветераны Великой Отечественной войны, общественники, юные патриоты. Совместное решение одобрено Тверским областным оргкомитетом «Победа». Затем пакет документов был передан в Законодательное Собрание региона, на заседании которого 22 февраля этого года депутатский корпус единогласно проголосовал за присвоение Белому звания Город воинской доблести.

Своей историей Белый заслужил право первым в Тверской области получить этот статус. В годы Великой Отечественной войны на территории бельского края около 20 месяцев шли жестокие бои. В районе действовало более полусотни воинских частей и соединений, несколько партизанских отрядов, в том числе легендарный отряд «Смерть фашизму». Сражения под Белым сыграли большую роль в успехе битвы за Москву, стали важным вкладом в Великую Победу.

Сегодня в муниципалитете состоятся торжественные мероприятия, посвященные дню освобождения от немецко-фашистских захватчиков.