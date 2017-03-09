В Твери Путин презентует книгу о Путине

10 марта в 15.00 в Славянском зале библиотеки имени А.М. Горького Александр Михайлович Путин, родственник президента Владимира Путина, расскажет о тверских корнях рода Путиных. В своей книге, которая уже не раз переиздавалась, Александр Путин показал свой род до 12-го колена – это XVII век.

10 марта в 15.00 в Славянском зале библиотеки имени А.М. Горького Александр Михайлович Путин, родственник президента Владимира Путина, расскажет о тверских корнях рода Путиных. В своей книге, которая уже не раз переиздавалась, Александр Путин показал свой род до 12-го колена – это XVII век. Предками Владимира Путина, сообщает сайт библиотеки были тверские крестьяне. Собирая материал для книги, Александр Путин много раз приезжал в Тверской край, скрупулёзно исследуя проблему и делая интересные открытия, встречаясь с известными людьми.

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