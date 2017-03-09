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В Твери Путин презентует книгу о Путине

В Твери Путин презентует книгу о Путине - ТИА
09 Марта 2017 21:10
Автор: TIA

10 марта в 15.00 в Славянском зале библиотеки имени А.М. Горького Александр Михайлович Путин, родственник президента Владимира Путина, расскажет о тверских корнях рода Путиных. В своей книге, которая уже не раз переиздавалась, Александр Путин показал свой род до 12-го колена – это XVII век. Предками Владимира Путина, сообщает сайт библиотеки были тверские крестьяне. Собирая материал для книги, Александр Путин много раз приезжал в Тверской край, скрупулёзно исследуя проблему и делая интересные открытия, встречаясь с известными людьми.

 

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Метки: Александр Путин владимир путин
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Комментарии (14)

  • horton 
    Соответственно - "В Москве Руденя презентует книгу о Рудене" - когда-нибудь...)
    09.03.2017 21:32
    0 | 6

    • mihailkozakov 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
      09.03.2017 23:17
      0 | 0

      • sadkoochka 
        Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте  -- http://vkk.me/Bionelm
        09.03.2017 23:42
        0 | 0

  • Бертран 
    Многих уважаемых людей породила наша земля. Мы можем гордиться.
    09.03.2017 21:39
    2 | 2

    • Dobry кrtek 
      Бертран, когда выйдет Ваш рукописный труд о нелёгкой судьбе партийца? Вы ведь пописываете тайком или явно...)
      Прикрепленные изображения:
      09.03.2017 21:44
      0 | 2

  • AlexR69 
    Фотографии крестьян второй половины 17 века включены в новое издание?
    09.03.2017 21:41
    0 | 2

    • antiER 
      Какие фотографии, там даже селфи есть и видео)
      09.03.2017 21:43
      0 | 0

  • antiER 
    Как бы и мне примазаться в 12 колене...
    09.03.2017 21:41
    0 | 0

  • Virtue_to_Vice 
    Собственно, Путин - самый наглядный пример того, что тверские, если покидают родные края, не помнят ни родства, ни землячества. И кто поспорит,  что бытие формирует сознание, и в тверских болотах уродился гнилой народец?
    09.03.2017 21:42
    1 | 1

    • antiER 
      Ну в Тургиново церковь возродил) пальцами щелкнул и возродил. Святой для тех краёв, да и для всего мира. (В пост всуе не будет помянуто)
      09.03.2017 21:47
      1 | 2

  • 100 % 
    А мне было бы совестно кичиться.. перед предками - совестно. Они ведь жили, трудились и не ведали, что этот тяжкий, слезный труд, в заслугу потомкам будет поставлен и многократно растиражирован в книжицах.
    09.03.2017 22:01
    0 | 1

  • hell 
    уахахах))) зачем встречаться с известными людьми, ежели дерево родственное собираешь-пиаришь??? И какую именно он серьезную проблему исследовал?
    09.03.2017 22:46
    0 | 0

  • protivvsex 
    надеюсь, что первому доложили, и очень интересно, как трансформировалась фамилия. ;)
    09.03.2017 22:51
    0 | 0

  • tourist 
    Интересно, когда откроется вся правда о том что сейчас творится (воровство, коррупция...), что будет говорить этот родственничек?
    09.03.2017 23:59
    0 | 0
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