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Парковка, навес для колясок, приём до 400 пациентов в день и пандусы - проект новой детской поликлиники в "Южном"

09 Марта 2017 20:07
Автор: TIA

Совещание, посвящённое строительству детской поликлиники в «Южном», провёл 9 марта Губернатор Тверской области Игорь Руденя. В целом на реализацию проекта потребуется более 216 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2018 года.

Подготовительный этап уже завершён: проектно-сметная документация готова и прошла госэкспертизу, определён земельный участок на улице Можайского.

Учреждение будет рассчитано на работу в две смены и приём до 400 пациентов в день. Новая поликлиника должна быть оборудована с соблюдением всех действующих стандартов.

- Необходимо установить современную систему ограждения и шлагбаумы, организовать отдельные заезды на парковку, чтобы родители маленьких пациентов могли спокойно оставить свои машины, а автомобили скорой помощи имели возможность свободно проезжать к больнице круглосуточно, — отметил Игорь Руденя.

С учётом того, что это детское учреждение, необходимо выбрать соответствующую цветовую гамму как внутри здания, так и снаружи, считает глава региона. Строение облицуют вентилируемым фасадом.

Согласно проекту, поликлиника будет трёхэтажной. На первом уровне разместятся регистратура, лаборатория, кабинеты физиолечения и массажа, зал ЛФК, рентгенологическое отделение, гардероб. Кабинеты участковых врачей, процедурная и прививочная, комната здорового ребёнка, хирургический блок — на втором. На верхнем этаже будут находиться 24 кабинета узких специалистов, конференц-зал, кабинеты функциональной диагностики и административные помещения. Здание будет оборудовано пассажирским и грузовым лифтами, системой пожарной безопасности и видеонаблюдения, пандусами и поручнями для маломобильных групп населения. Проект предусматривает также приобретение мебели и медицинской техники, необходимой для полноценной работы поликлиники.

На прилегающей территории предусмотрена парковка, навес для колясок, площадки для отдыха, садово-парковая зона, сообщает правительство Тверской области

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Метки: поликлинника в Южном тверь проект игорь руденя
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Комментарии (18)

  • Lotos-kim 
    Проект приятный! Скорее бы построили.
    09.03.2017 20:24
    0 | 3

    • mihailkozakov 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
      09.03.2017 23:18
      0 | 0

      • sadkoochka 
        Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте  -- http://vkk.me/Bionelm
        09.03.2017 23:42
        0 | 0

  • Leandr 
    Место поликлиники до сих пор держится в секрете? Господа чиновники, вы бы начали строить, а то только и слышно уже 20 лет, что начнете строить. Проект-то не устарел? А то может Рудене подсунули какое-то старье, а он и рад. Да и микрорайон мог измениться. Отвечает ли поликлиника потребностям Южного? - почему об этом не сказано ни слова, ведь, это самое важное. (Хлестаков в сторону: - Вот вам и обновленная пресс-служба).
И второй момент - выборы. Однако, не успевают к сентябрю. Огоньков пролетает. Хотя, даже в этой, казалось бы провальной ситуации, можно грамотно поступить: вырыть котлован и обтянуть красной ленточкой по периметру. Огоньков дней за десять до выборов ее перережет и избиратели будут довольны, едро победит. И МГЕР заодно поселфится.
    09.03.2017 20:40
    0 | 3

  • hellraiser 
    Да, пилять, неужели - дождались , главное чтоп как  с западным    мостом не вышло - там тоже экспертизы , изыскания проекты - все было  только моста чето нет.
    09.03.2017 20:43
    0 | 3

  • Leandr 
    Упоминание улицы Можайского как места для строительства просто убивает наповал. Ну где? где именно на Можайского? На пустыре, где должна быть зеленая зона? А земельку у Парамонова удалось отжать или отжать - не проблема? Там вроде бы и Зеленин был владельцем доли... Хотелось бы разобраться в интригах - кто и какие сплел хитросплетения и удастся ли обойтись без уголовщины? Бабло Парамонову / Зеленину будут платить из областного бюджета или подключат спонсоров / силовые структуры?
Зеленой зоны теперь не будет?
    09.03.2017 20:52
    0 | 1

    • -GIP- 
      Рядом с ТЦ Можайский
      09.03.2017 20:53
      0 | 1

      • Leandr 
        Завтра съезжу-прикину, сколько там места, особенно с учетом парковки
        09.03.2017 21:05
        0 | 1

    • DenBlldenn 
      Так это Зеленин не затушил бычок?
      09.03.2017 21:31
      0 | 0

  • Leandr 
    Где депутаты от Южного - Жирков (Едро) и Делаков (КПРФ)? Что они думают делать? Как пиариться собираются? После того, как они обменялись партиями, все запуталось. Господи, за кого же теперь голосовать? 
ПС. Наверное  не я один помню, как в Южный приезжал Шевелев и лично залазил в яму, чтоб осмотреть задвижки (!) Побывал он и в местах предполагаемого строительства поликлиники, хотя, думаю, он тогда ничего не понял, но осмотрел улицу Можайского (кинул взгляд вдоль, а потом и поперек). В последствии, там где он побывал появились рекламные постеры с его портретом и надписью "Я в ответе за Тверь!"
    09.03.2017 21:03
    0 | 1

  • Кристина (http://vk.com/id257076570) 
    Еще депутат от эсеров Лебедева Е.И ,НО ОНА Любит сожать других депутатов)
    09.03.2017 21:16
    0 | 2

    • Leandr 
      Это какая Лебедева - из ЗС? Извините, если вопрос невпопад, просто никогда про такую не слышал. Чем она в Южном прославилась - делами или обещаниями?
      09.03.2017 21:19
      0 | 1

  • Кристина (http://vk.com/id257076570) 
    Лебедева Елена Илларионовна которая в 2005 посадила почтарева и еще 16 депутатов из городской думы возглавляет ТСЖ на Левитана 42 вроде
    09.03.2017 21:46
    0 | 0

  • Proletary 
    А зачем автомобилям скорой помощи круглосуточно ездить к поликлинике, пусть она и работает в 2 смены? Хотя губернатору виднее.
    09.03.2017 21:46
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      Тупой Вы, Пролетарий, предполагается, что непосредственно после посещения полуклиники малолетних будут вывозить на СП по этапам дальнейшей эвакуации-санации.
      09.03.2017 22:04
      0 | 0

      • Proletary 
        Крот, я офигенно умный, поэтому даже когда трезвый смотрю на все с подозрением. Прием заканчивается в 20:00. Пусть после беседы с педиатром состояние ребенка ухудшилось настолько, что требуется госпитализация. Но нафига это делать, допустим, в 5 утра? Вижу тут заговор.
Вот пиндосы ломанули торовские сервера, наловили педофилов, и отпустили их на волю. Иначе по их пиндосскому закону для осуждения детолюбов нужно было раскрыть 0-дэй уязвимость в браузере. И вы будете таки утверждать, что эти новости не есть часть единого целого?
        09.03.2017 22:49
        0 | 0

        • Dobry кrtek 
          Умный не будет спорить с губером), тем более, что это будет не полуклиника, а больничка.
          Прикрепленные изображения:
          09.03.2017 23:06
          0 | 0

  • 100 % 
    Гладко было на бумаге...
Хоть бумагу (проект) засвидетельствуйте... Вроде как мы , жители города, - не посторонние к сему проекту люди.
    09.03.2017 21:53
    0 | 1
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