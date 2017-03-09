Парковка, навес для колясок, приём до 400 пациентов в день и пандусы - проект новой детской поликлиники в "Южном"

Совещание, посвящённое строительству детской поликлиники в «Южном», провёл 9 марта Губернатор Тверской области Игорь Руденя. В целом на реализацию проекта потребуется более 216 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2018 года.

Совещание, посвящённое строительству детской поликлиники в «Южном», провёл 9 марта Губернатор Тверской области Игорь Руденя. В целом на реализацию проекта потребуется более 216 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2018 года.

Подготовительный этап уже завершён: проектно-сметная документация готова и прошла госэкспертизу, определён земельный участок на улице Можайского.

Учреждение будет рассчитано на работу в две смены и приём до 400 пациентов в день. Новая поликлиника должна быть оборудована с соблюдением всех действующих стандартов.

- Необходимо установить современную систему ограждения и шлагбаумы, организовать отдельные заезды на парковку, чтобы родители маленьких пациентов могли спокойно оставить свои машины, а автомобили скорой помощи имели возможность свободно проезжать к больнице круглосуточно, — отметил Игорь Руденя.

С учётом того, что это детское учреждение, необходимо выбрать соответствующую цветовую гамму как внутри здания, так и снаружи, считает глава региона. Строение облицуют вентилируемым фасадом.

Согласно проекту, поликлиника будет трёхэтажной. На первом уровне разместятся регистратура, лаборатория, кабинеты физиолечения и массажа, зал ЛФК, рентгенологическое отделение, гардероб. Кабинеты участковых врачей, процедурная и прививочная, комната здорового ребёнка, хирургический блок — на втором. На верхнем этаже будут находиться 24 кабинета узких специалистов, конференц-зал, кабинеты функциональной диагностики и административные помещения. Здание будет оборудовано пассажирским и грузовым лифтами, системой пожарной безопасности и видеонаблюдения, пандусами и поручнями для маломобильных групп населения. Проект предусматривает также приобретение мебели и медицинской техники, необходимой для полноценной работы поликлиники.

На прилегающей территории предусмотрена парковка, навес для колясок, площадки для отдыха, садово-парковая зона, сообщает правительство Тверской области