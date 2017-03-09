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В Тверкой области у мужчины во время застолья пропали 45 000 рублей

09 Марта 2017 19:04
Автор: TIA

В дежурную часть Сонковского пункта полиции позвонил 42-летний житель поселка Сонково Тверской области. Мужчина рассказал, что из его квартиры пропали 45 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что в день происшествия пострадавший распивал алкоголь у себя в квартире с малознакомым молодым человеком. Когда потерпевший уснул, гость похитил из буфета на кухне деньги и скрылся. При осмотре места происшествия эксперты-криминалисты обнаружили отпечатки пальцев рук, возможно принадлежащие подозреваемому.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний неработающий житель Сонковского района. В ходе обыска были обнаружены похищенные деньги.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: кража подозреваемый задержан криминал в Тверской области
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Комментарии (7)

  • Net. 
    Хорошо погуляли! Будет что вспомнить.
    09.03.2017 19:18
    0 | 1

    • mihailkozakov 
      Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
      09.03.2017 23:18
      0 | 0

      • sadkoochka 
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        09.03.2017 23:42
        0 | 0

  • SuperSemen69 
    Надо пить только с надежными людьми или не пить вообще!
    09.03.2017 20:02
    0 | 1

  • horton 
    Как под копирку... Но в прошлый раз были две мадамы...)
    09.03.2017 20:34
    0 | 1

    • antiER 
      Еще до этого (лень искать) молодой собутыльник постарше товарища убил. Чего то у нас однополые товарищи разного возраста стали часто время вместе проводить) ТО стремится в Европу?
      09.03.2017 21:53
      0 | 1

  • bae99 
    Если ты пьешь с ворами - опасайся за свой кошелек
Если ты пьешь с ворами - опасайся за свой кошелек
Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног
Если ты выдернешь волосы - ты их не вставишь назад
Если ты выдернешь волосы - ты их не вставишь назад
И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад

Правда всегда одна
Это сказал фараон
Он был очень умен
И за это его называли Тутанхамон

Кормильцев, Бутусов
    09.03.2017 23:49
    0 | 0
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