В Тверкой области у мужчины во время застолья пропали 45 000 рублей

В дежурную часть Сонковского пункта полиции позвонил 42-летний житель поселка Сонково Тверской области. Мужчина рассказал, что из его квартиры пропали 45 000 рублей.

В дежурную часть Сонковского пункта полиции позвонил 42-летний житель поселка Сонково Тверской области. Мужчина рассказал, что из его квартиры пропали 45 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что в день происшествия пострадавший распивал алкоголь у себя в квартире с малознакомым молодым человеком. Когда потерпевший уснул, гость похитил из буфета на кухне деньги и скрылся. При осмотре места происшествия эксперты-криминалисты обнаружили отпечатки пальцев рук, возможно принадлежащие подозреваемому.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний неработающий житель Сонковского района. В ходе обыска были обнаружены похищенные деньги.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает УМВД России по Тверской области