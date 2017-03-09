В Тверской области арендатор заплатит полмиллиона рублей за вырубку деревьев

Как сообщает прокуратура Тверской области, арендатор вопреки условиям договора, заключенного с администрацией сельского поселения Алешино Рамешковского района, без согласования организовал проведение культур-технических мелиоративных работ, связанных с вырубкой деревьев хвойных и лиственных пород на участке.

Как сообщает прокуратура Тверской области, арендатор вопреки условиям договора, заключенного с администрацией сельского поселения Алешино Рамешковского района, без согласования организовал проведение культур-технических мелиоративных работ, связанных с вырубкой деревьев хвойных и лиственных пород на участке.

Более того, работы по вырубке деревьев были проведены им и на части земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, находящемся в фонде перераспределения земель.

В результате на участках площадью 10,3 га было срублено 2 064 деревьев общим объемом 1 415 кубических метров. Общая рыночная стоимость древесины составила 554 400 руб.

По результатам проверки прокурором района в Рамешковский районный суд направлено исковое заявление о признании незаконными действий арендатора по проведению мелиоративных работ и взыскании с него ущерба в пользу администрации Рамешковского района в размере 554 400 руб.