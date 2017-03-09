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В Тверской области задержали женщину, которая "заминировала" кафе

09 Марта 2017 16:06
Автор: TIA

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что кафе, расположенное на улице Энтузиастов в городе Удомля, заминировано. Сотрудники органов внутренних дел обследовали территорию,  ничего опасного обнаружено не было.

В течение получаса установили и задержали 40-летнюю местную жительницу, которая звонила в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье  207 УК РФ.

За подобное нарушение предусмотрен не только крупный штраф, но и реальное лишение свободы на срок до трех лет, а в случае причинения крупного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий - до 5 лет лишения свободы.

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Метки: ложно сообщение уголовное дело
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Комментарии (2)

  • Net. 
    Добаловалась!
    09.03.2017 16:25
    0 | 0

    • ksw 
      Это она видимо по пьянке обос.алась в этом кафе.
      09.03.2017 16:51
      0 | 0
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