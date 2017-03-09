В Тверской области задержали женщину, которая "заминировала" кафе

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что кафе, расположенное на улице Энтузиастов в городе Удомля, заминировано. Сотрудники органов внутренних дел обследовали территорию, ничего опасного обнаружено не было.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что кафе, расположенное на улице Энтузиастов в городе Удомля, заминировано. Сотрудники органов внутренних дел обследовали территорию, ничего опасного обнаружено не было.

В течение получаса установили и задержали 40-летнюю местную жительницу, которая звонила в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ.

За подобное нарушение предусмотрен не только крупный штраф, но и реальное лишение свободы на срок до трех лет, а в случае причинения крупного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий - до 5 лет лишения свободы.