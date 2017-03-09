Тверская область попала в десятку самых грязных регионов России

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг самых загрязненных и самых чистых регионов России по итогам зимы 2016-2017 годов.

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг самых загрязненных и самых чистых регионов России по итогам зимы 2016-2017 годов. Тверская область занимает 81 место из 85 субъектов Российской федерации.

Вместе с нами с десятке худших попали Челябинская, Свердловская, Ленинградская, Московская, Тверская, Оренбургская, Курганская, Иркутская области, Еврейская АО и Республика Бурятия.

Десятка лидеров рейтинга выглядит следующим образом: Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Чувашская Республика, Москва, Ульяновская область, Белгородская область, Чукотский АО, Санкт-Петербург и Тюменская область.

Этот рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона 4 раза в год