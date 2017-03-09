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Тверская область попала в десятку самых грязных регионов России

09 Марта 2017 15:07
Автор: TIA

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг самых загрязненных и самых чистых регионов России по итогам зимы 2016-2017 годов. Тверская область занимает 81 место из 85 субъектов Российской федерации.

Вместе с нами с десятке худших попали Челябинская, Свердловская, Ленинградская, Московская, Тверская, Оренбургская, Курганская, Иркутская области, Еврейская АО и  Республика Бурятия.

Десятка лидеров рейтинга выглядит следующим образом: Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край,  Чувашская Республика, Москва, Ульяновская область, Белгородская область, Чукотский АО, Санкт-Петербург и Тюменская область.

Этот рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона 4 раза в год

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Метки: общественная организация «Зеленый патруль» рейтинг регионов
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Комментарии (10)

  • Net. 
    Опять обос-лись!!! Грустно...
    09.03.2017 15:22
    0 | 5

    • ЯэтоЯ 
      Ну почему же...... Ведь не последние же............ Да и зима еще не закончилась, после трех майских гроз обычно все г...но смывается в слабоработающую ливневку.........  Где ваш патриотичный позитивизм?????????????
      09.03.2017 15:29
      0 | 3

  • USSR 
    Даёшь Мудене два балла в рейтинг!!!
    09.03.2017 15:27
    0 | 8

    • ЯэтоЯ 
      АГА, на +2 выше чем не попали бы??????????
      09.03.2017 15:31
      0 | 2

  • kudimov 
    Москва и Питер оказались в самых чистых регионах, а МО и ЛО в самых грязных. Умеют жить мегаполисы.
    09.03.2017 15:28
    0 | 4

  • bae99 
    Новость для привлечения туристов?
    09.03.2017 15:30
    0 | 1

    • buch 
      Каких туристов? 
Рейтинг по туристам был в конце прошлого года. Сейчас освоят 260 млн. и до следующего рейтинга.
      09.03.2017 15:34
      0 | 5

  • Whois 
    +3 к рейтингу
    09.03.2017 16:01
    0 | 2

  • Житель подземелья 
    А рейтинг растет!!!
    09.03.2017 16:25
    0 | 4

  • DenBlldenn 
    Это почётное место в первой десятке наверняка привлечёт не менее миллиона туристов!
    09.03.2017 17:12
    0 | 1
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