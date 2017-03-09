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Дом офицеров в Твери отреставрируют за 140 миллионов рублей из регионального бюджета

09 Марта 2017 14:53
Автор: TIA

Здание Дворянского собрания в Твери (Дом офицеров) приведут в порядок на средства регионального бюджета. Вместе с Императорским дворцом, медуниверситетом, Тверской епархией и реальным училищем, где располагается краеведческий музей, оно может стать единой туристической зоной в центре города.

- Восстановление подобных объектов — один из приоритетов в развитии туристического потенциала города и области. После реставрации его можно использовать как для проведения торжественных мероприятий городского и областного масштаба, так и для экскурсий, — сказал Игорь Руденя.

Здание было построено в 1841-1842 годах на средства тверских дворян по проекту губернского архитектора И.Ф. Львова и сегодня имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Это единственное здание в центре Твери, не разрушенное в годы Великой Отечественной войны. Именно на нём 16 декабря 1941 года установили красный флаг воины 243-й дивизии, которые первыми вошли в освобождённый Калинин. Всё время, когда город входил в прифронтовую полосу, в доме на Советской, 14 размещался штаб 31-й армии Калининского фронта.

Реставрация коснётся всего строения: требуется восстановление фасада, усиление фундамента, оконных и входных групп, кровли, дворовой территории и уникальных внутренних интерьеров. Наиболее интересная с точки зрения архитектуры часть здания — колонный зал, выполненный в стиле ампир.

Научно-проектная документация по объекту была составлена в 2014 году, ориентировочная стоимость ремонтно-реставрационных работ — около 140 млн рублей. По поручению Игоря Рудени, до 1 апреля должен быть решён вопрос о переносе развлекательного центра, который в настоящее время занимает первый этаж дома, в другое помещение.

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Метки: дом офицеров дом офицеров в твери дворянское собрание
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Комментарии (5)

  • Mitrij 
    Давно пора этому развлекательному центру смачного пинка под зад отвесить.
    09.03.2017 15:17
    0 | 4

    • ЯэтоЯ 
      а что ВЫ любейзнейший планируете после ремонта там разместить???? СИТИ хотя бы денюшку платило...... на поддержание косметического порядка хватало.... или полностью городу отдать??? музейному фонду????
      09.03.2017 15:35
      0 | 1

  • MOHAPX 
    А нонешним Тверским дворянам слабо восстановить?
    09.03.2017 16:51
    0 | 0

  • Vargas 
    Уже найден московский инвестор - будущий владелец ?
    09.03.2017 17:01
    0 | 2

    • arcadi007 
      Судя по всему владелец уже есть, коль восстанавливать за государевы деньги взялись.
      09.03.2017 18:26
      0 | 1
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