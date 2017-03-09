В Тверь идёт потепление

Говорят, пришёл марток - надевай семь порток, однако, пожалуй, будет жарковато, потому как начало новой недели порадует нас весенним теплом. По информации тверского гидрометцентра, уже с завтрашнего дня, 10 марта, температура воздуха днём будет прогреваться до +8, а в понедельник - до +9 градусов. Ночами будет ещё прохладно: -2 ...+3.

Говорят, пришёл марток - надевай семь порток, однако, пожалуй, будет жарковато, потому как начало новой недели порадует нас весенним теплом. По информации тверского гидрометцентра, уже с завтрашнего дня, 10 марта, температура воздуха днём будет прогреваться до +8, а в понедельник - до +9 градусов. Ночами будет ещё прохладно: -2 ...+3.

В целом погода будет весьма неустойчивой: переменная облачность с прояснениями будет сменяться дождями, умеренный переменный ветер.