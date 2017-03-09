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Тверские автовладельцы поздравили женщин с 8 марта

Тверские автовладельцы поздравили женщин с 8 марта - ТИА
09 Марта 2017 14:35
Автор: TIA

Видео

Десятки автомобилей выстроились в надпись «8 марта», а сами водители с фонариками в руках встали в форме сердца.

Акция прошла в праздничный вечер около крупного гипермаркета на Октябрьском проспекте.

Как сообщил ТИА автор видео Сергей Терехов, в мероприятии приняли участие порядка 60 машин.

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Метки: 8 марта тверь поздравление с 8 марта квадрокоптер
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Комментарии (16)

  • Добрая Мышь 
    все это конечно занимательно, но лучше бы на дорогах мужчины не хамили, не подрезали, не обзывали и т.д, т.к. в большинстве случаев неправы они
    09.03.2017 15:29
    1 | 0

    • Судья 
      особенно когда тётя не смотря в зеркала тебя режет да?
      09.03.2017 15:34
      0 | 2

      • Добрая Мышь 
        не знаю, я в зеркала только машины и смотрю, не на себя точно
        09.03.2017 15:36
        1 | 0

    • Paul_Moriarty 
      Конечно неправы они!
Когда это женщина в здравом рассудке себя неправой признает? Да никогда!
      09.03.2017 15:37
      0 | 1

      • Добрая Мышь 
        ну почему же.. бывает, косячу, жутко стыдно при этом, пытаюсь извиниться. но чаще  на дорогах, даже муж признает это, мне везет на идиотов
        09.03.2017 15:45
        1 | 0

        • Paul_Moriarty 
          Я не про дорогу, я про в целом.
Недаром мудрость народная гласит: "Если женщина неправа, извинись перед ней". Ага?
          09.03.2017 15:47
          0 | 1

          • Добрая Мышь 
            чей-то я не припомню, чтобы муж передо мной извинялся...и вот это вот "проси прощения" -  вымораживает. с детства этого не понимала - за что просить, если не чувствую вину или еще лучше - сказать -я больше не буду. а откуда я знаю - буду или нет.детям своим никогда так не говорила
            09.03.2017 16:03
            1 | 0

            • Paul_Moriarty 
              Чтобы просить прощения вину чувствовать не обязательно. К примеру, "Простите, не подскажите как пройти в билиотеку?"
              09.03.2017 16:17
              0 | 1

              • Добрая Мышь 
                ну. это условность, как если в магазин заходишь и со всеми здороваешься. я за искренность чувств
                09.03.2017 16:24
                1 | 0

                • Paul_Moriarty 
                  Что, и в глобусе со всеми здороваться?! О_о
                  09.03.2017 16:35
                  0 | 1

                • kudimov 
                  Фифуль, для автоледи скоро выделенку сделают, немного подождать осталось)
                  09.03.2017 16:41
                  1 | 0

                  • Добрая Мышь 
                    да не надо мне отдельной полосы.. я уважительного в реале отношения хочу, а не лицемерного подарка на праздник. сродни как бабку в церкви списком свои грехи зачитывают батюшке, в ноги падают и т.д. и тут же огрызаются на прихожанина кого-нить, который не так свечку поставил
                    09.03.2017 16:46
                    1 | 0

                    • kudimov 
                      Мориарти женоненавистник, осторожнее с ним)
                      09.03.2017 16:50
                      1 | 0

                      • Paul_Moriarty 
                        Ложь! Звиздежь! И провокация!
Вы меня с кем-то попутали! С Кротом, не иначе.
                        09.03.2017 17:07
                        0 | 1

                      • Добрая Мышь 
                        знаете, важнее какой ты в жизни, а не в сети. Это может здесь крот так себя выставляет, а на самом деле Есенина декларирует каждой собаке и цветами всех коллег задарил на праздник. а вдруг..?
                        09.03.2017 17:25
                        1 | 0

                        • kudimov 
                          Никогда не поверю) Он скряга, брюзга и зануда в жизни!)
                          09.03.2017 17:28
                          1 | 1
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