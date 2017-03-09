Тверские автовладельцы поздравили женщин с 8 марта

Десятки автомобилей выстроились в надпись «8 марта», а сами водители с фонариками в руках встали в форме сердца.
Акция прошла в праздничный вечер около крупного гипермаркета на Октябрьском проспекте.
Как сообщил ТИА автор видео Сергей Терехов, в мероприятии приняли участие порядка 60 машин.
Комментарии (16)
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Добрая Мышь
09.03.2017 15:29
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Судья
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Добрая Мышь
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Paul_Moriarty
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Добрая Мышь
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Paul_Moriarty
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Добрая Мышь
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Paul_Moriarty
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Добрая Мышь
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Paul_Moriarty
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kudimov
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Добрая Мышь
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kudimov
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Paul_Moriarty
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Добрая Мышь
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kudimov
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