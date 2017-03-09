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Для Твери купят 40 новых автобусов на газу

09 Марта 2017 14:25
Автор: TIA

Около 144 млн. рублей выделили Твери из областного бюджета на развитие общественного транспорта. На эти средства планируют закупить 40 автобусов большой вместимости для муниципального предприятия «ПАТП-1». Вопрос обсудили на заседании Комиссии по формированию направлений финансирования расходов, связанных с осуществлением Тверью функций административного центра.

Администрация муниципалитета разработала программу, по которой в течение трёх лет доля транспорта большой вместимости на городских маршрутах должна быть увеличена с 15 до 40%, а средний срок эксплуатации имеющихся в парке машин сокращён с 7,4 до 3,2 лет. В общей сложности запланирована закупка 95 автобусов и 30 троллейбусов.

Автобусы должны быть низкопольными, оборудованными для удобства пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Обязательно наличие электронных табло, кроме того, общественный транспорт Твери должен быть оформлен в едином стиле.

Согласно планам администрации регионального центра, автобусы будут приобретены у производителя в лизинг по государственной программе внедрения газомоторной техники. Необходимы также оборудование поста дегазации, закупка диагностического оборудования и мобильного ремонтного комплекса.

Сейчас идут переговоры о возможности строительства на территории «ПАТП-1» газозаправочной станции в рамках соглашения с ПАО «Газпром».

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Метки: патп-1 газозаправочные станции новые автобусы автобусы для твери общественный транспорт в твери
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Комментарии (7)

  • Alx 
    Что-то дешево, 3.6 млн за большой автобус.
    09.03.2017 15:19
    0 | 0

  • Ferapont 
    В 2016 году закупили десяток. Как их самочувствие ?
    09.03.2017 15:24
    0 | 1

    • Ferapont 
      Сбежавшим западнодвинским варягом было закуплено рухляди: 20 автобусов 10-летних, 4 9-летних, и один 8-летний. На доведение их до вывода на маршрут хотели еще 8 лямов бабок.
Виновные в этой афере понесли наказание ?
Вместо металлолома можно было еще тогда новые автобусы попытаться приобрести.
      09.03.2017 15:43
      0 | 7

  • asp1010 
    Посмотрите как работают автобусы большой вместительности, которые мы каждый день видим в городе. Это просто какие-то чудовища, в момент отъезда от остановки кругом невидно нифига, просто огромные клубы черного дыма. Там даже ЕВРО 1 и не пахнет. Кто их купил вообще? На остановках стоят люди и в том числе дети и дышат этой чумой. 

В городе должны быть либо дизеля на ЕВРО 6 либо на газу.
    09.03.2017 15:39
    2 | 2

    • Buzzer 
      А солярку "евро 6" где заправлять планируете?
С маршрутками конечно пора кончать, точнее с их чёрными водителями.
      09.03.2017 15:50
      0 | 2

      • asp1010 
        Я ничего не планирую. Я только планирую видеть общественный транспорт экологически чистым, хотя бы общественный транспорт!!! Как будет решаться эта проблема - это задача администрации города. Варианты я предложил.
        09.03.2017 18:29
        0 | 0

    • romich 
      ДизелИ.. 
На газЕ..
      09.03.2017 15:59
      0 | 3
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