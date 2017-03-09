Для Твери купят 40 новых автобусов на газу

Около 144 млн. рублей выделили Твери из областного бюджета на развитие общественного транспорта. На эти средства планируют закупить 40 автобусов большой вместимости для муниципального предприятия «ПАТП-1». Вопрос обсудили на заседании Комиссии по формированию направлений финансирования расходов, связанных с осуществлением Тверью функций административного центра.
Администрация муниципалитета разработала программу, по которой в течение трёх лет доля транспорта большой вместимости на городских маршрутах должна быть увеличена с 15 до 40%, а средний срок эксплуатации имеющихся в парке машин сокращён с 7,4 до 3,2 лет. В общей сложности запланирована закупка 95 автобусов и 30 троллейбусов.
Автобусы должны быть низкопольными, оборудованными для удобства пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Обязательно наличие электронных табло, кроме того, общественный транспорт Твери должен быть оформлен в едином стиле.
Согласно планам администрации регионального центра, автобусы будут приобретены у производителя в лизинг по государственной программе внедрения газомоторной техники. Необходимы также оборудование поста дегазации, закупка диагностического оборудования и мобильного ремонтного комплекса.
Сейчас идут переговоры о возможности строительства на территории «ПАТП-1» газозаправочной станции в рамках соглашения с ПАО «Газпром».
Комментарии (7)
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asp1010
09.03.2017 15:39
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Buzzer
09.03.2017 15:50
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asp1010
09.03.2017 18:29
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romich
09.03.2017 15:59
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