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В Твери открывается выставка художника Юрия Арбузова

В Твери открывается выставка художника Юрия Арбузова - ТИА
09 Марта 2017 13:16
Автор: TIA

Фоторепортаж

10 марта в 16.00 в выставочном зале музея М.Е. Салтыкова-Щедрина откроется выставка работ художника Юрия Николаевича Арбузова (1939-2011).

На выставке представлено художественное наследие Юрия Николаевича, которое сохранила и передала в дар Тверскому музею вдова художника – Тамара Алексеевна Арбузова. Большинство работ – это пейзажи, написанные в Домах творчества художников на тверской земле и в других уголках нашей страны. На выставке можно увидеть также натюрморты, написанных широкими сочными мазками. Тепло и нежность излучает портрет любимой жены художника – Тамары Алексеевны, которая была музой и хранительницей домашнего очага в течение всей его жизни.

Юрий Николаевич родился в Калинине в 1939 году. Его детство пришлось на военные и  послевоенные годы. Он поступил в детскую художественную школу им. В.А.Серова. В 1956 году, после окончания средней школы, опоздав с подачей документов в Ленинградское Высшее художественно-промышленное училище им. В.И.Мухиной, он поступил в пожарное училище. Выйдя на пенсию после многолетней службы в одной из пожарных частей Твери, Юрий Николаевич получил возможность целиком заняться любимым делом. Юрий Арбузов был принят в ряды членов Тверского отделения Союза художников России. Вместе с коллегами по цеху он неоднократно представлял наш город на всесоюзных и международных художественных выставках.

На выставке представлены произведения, созданные как в начале творческого пути, так и в последние годы его жизни

Тверской государственный объединенный музей благодарит Тамару Арбузову за картины, подаренные в дар Тверскому музею.

Выставка будет работать с 10 по 24 марта 2017 года.

 

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Метки: художник Юрий Арбузов выставка тверь
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