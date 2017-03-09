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В Тверской области суд наказал мужчину, по вине которого в ДТП погибли его 6-летняя дочь и жена

В Тверской области суд наказал мужчину, по вине которого в ДТП погибли его 6-летняя дочь и жена - ТИА
09 Марта 2017 13:04
Автор: TIA

Старицкий районный суд назначил мужчине наказание в виде  2 лет 6 месяцев  лишения  свободы  условно с   лишением права управления  транспортным средством на срок 2  года.

Напомним, ДТП произошло 4 ноября на 56 км автодороги Тверь-Ржев (Старицкий район). Водитель автомобиля «Шкода Октавия» двигался в сторону Твери.

Было установлено, что мужчина неверно оценил дорожную обстановку,  выбрал скорость движения, которая значительно превышала допустимую для данных дорожных условий,  в результате  чего не справился с управлением и в заносе выехал на встречную полосу, где врезался в другой автомобиль «Сузуки».

От удара 6-летняя девочка - пассажирка «Шкоды» - вылетела на проезжую часть и погибла на месте аварии. От полученных травм скончалась и жена водителя.

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Метки: жуткое дтп погиб ребенок в аварии погибла девочка погибли два человека
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Комментарии (5)

  • Net. 
    По моему он уже сам себя наказал...
    09.03.2017 13:30
    0 | 11

  • Змейка 
    Он уже и так сам себя наказал ...
    09.03.2017 13:31
    0 | 5

  • kudimov 
    Да, наказал. И очень жестоко.
    09.03.2017 13:36
    0 | 4

    • 100 % 
      Наказал. Видимо, учитывая это, и дали условку. Если был бы сторонний человек, вероятнее всего, срок оказался бы реальный.
      09.03.2017 13:44
      0 | 1

  • Ognennaja_Feja 
    Судя по "вылетела" - детским креслом и ремнем безопасности к нему товарищ не пользовался принципиально. Молодец.
    09.03.2017 13:57
    0 | 3
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