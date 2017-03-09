В Тверской области суд наказал мужчину, по вине которого в ДТП погибли его 6-летняя дочь и жена

Старицкий районный суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года.

Старицкий районный суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года.

Напомним, ДТП произошло 4 ноября на 56 км автодороги Тверь-Ржев (Старицкий район). Водитель автомобиля «Шкода Октавия» двигался в сторону Твери.

Было установлено, что мужчина неверно оценил дорожную обстановку, выбрал скорость движения, которая значительно превышала допустимую для данных дорожных условий, в результате чего не справился с управлением и в заносе выехал на встречную полосу, где врезался в другой автомобиль «Сузуки».

От удара 6-летняя девочка - пассажирка «Шкоды» - вылетела на проезжую часть и погибла на месте аварии. От полученных травм скончалась и жена водителя.