Администрация Твери: За ночь в городе уложили 143 квадратных метра асфальта

В ночь с 8 на 9 марта МУП «ЖЭК» продолжило работы по устранения дефектов дорожного полотна улиц Твери при помощи литого асфальтобетона.

В ночь с 8 на 9 марта МУП «ЖЭК» продолжило работы по устранения дефектов дорожного полотна улиц Твери при помощи литого асфальтобетона.

Всего за ночь было уложено 143 квадратных метра асфальта на таких объектах, как Новый мост, Бурашевское шоссе, мост в створе Смоленского переулка, улица Спартака, проезд Дарвина, Октябрьский проспект, проспект 50 лет Октября, проспект Ленина.

С начала марта МУП «ЖЭК» уже отремонтировано при помощи литого асфальтобетона 810 квадратных метров дорожного полотна во всех районах Твери. Помимо предписаний ГИБДД в план производства аварийно-ямочного ремонта вносятся повреждения, выявленные в ходе мониторинга городских дорог, осуществляемого департаментом дорожного хозяйства и благоустройства администрации города, а также на основании обращений жителей. Напомним, что сообщить о дефектах дорожного полотна можно в интернет-приёмную администрации Твери или по телефонам диспетчерской службы МУП «ЖЭК»: 44-02-42 и 8-904-000-23-47.

Аварийно-ямочный ремонт с применением литого асфальтобетона – это временная мера, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения. С наступлением благоприятных погодных условий на дорогах городах будут осуществляться полноценные ремонтные работы, сообщает Управление информации администрации города Твери