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Администрация Твери: За ночь в городе уложили 143 квадратных метра асфальта

Администрация Твери: За ночь в городе уложили 143 квадратных метра асфальта - ТИА
09 Марта 2017 12:49
Автор: TIA

В ночь с 8 на 9 марта МУП «ЖЭК» продолжило работы по устранения дефектов дорожного полотна улиц Твери при помощи литого асфальтобетона.

Всего за ночь было уложено 143 квадратных метра асфальта на таких объектах, как Новый мост, Бурашевское шоссе, мост в створе Смоленского переулка, улица Спартака, проезд Дарвина, Октябрьский проспект, проспект 50 лет Октября, проспект Ленина.

С начала марта МУП «ЖЭК» уже отремонтировано при помощи литого асфальтобетона 810 квадратных метров дорожного полотна во всех районах Твери. Помимо предписаний ГИБДД в план производства аварийно-ямочного ремонта вносятся повреждения, выявленные в ходе мониторинга городских дорог, осуществляемого департаментом дорожного хозяйства и благоустройства администрации города, а также на основании обращений жителей. Напомним, что сообщить о дефектах дорожного полотна можно в интернет-приёмную администрации Твери или по телефонам диспетчерской службы МУП «ЖЭК»: 44-02-42 и 8-904-000-23-47.

Аварийно-ямочный ремонт с применением литого асфальтобетона – это временная мера, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения. С наступлением благоприятных погодных условий на дорогах городах будут осуществляться полноценные ремонтные работы, сообщает Управление информации администрации города Твери

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Метки: ремонт дорог в твери литой асфальтобетон
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Комментарии (21)

  • Бегемот 
    Прям в лужи лили
    09.03.2017 13:00
    0 | 9

    • Судья 
      Не нарушают технологию)))
      09.03.2017 13:17
      1 | 3

  • Leandr 
    Недавно было сообщение о том, что Огоньков выделяет деньги на ремонт ямок при помощи литого асфальта исходя из того, что его надо возить из Ленинградской и Московской областей, потому что у нас его не делают. У нас его делали и он был ничуть не хуже, чем тот, что сейчас завозят. Я даже помню, как завод пускали и т.д и т.п.
В связи с этим на ум приходят три мысли:
1. Завод специально закрыли, что наваривать деньги на завозе асфальта из других регионов.
2. Завод никто не закрывал, он где-то втихаря работает, но по таким расценкам как-будто асфальт надо возить из далека.
3. Если у нас завода нет, то его надо снова построить, а то кидаться деньгами на Питер и на Москву нам накладно. Конструкция у него простая, ну может быть чуть-чуть сложнее, чем у самогонного аппарата. В политехе тех.документация должна быть
    09.03.2017 13:23
    0 | 11

    • Pencioner 
      Kvakin прав, нужен свой завод
      09.03.2017 13:51
      0 | 5

      • Бегемот 
        А как тогда директор жэка зарабатывать будет?
        09.03.2017 16:18
        0 | 3

    • NPC 
      В современной экономике основное значение имеет объем. То есть или ты выпускаешь ниже объема и ценник конский, либо на уровне объема и ценник хороший.
С Тверью именно такая ситуация. Запросы одного нашего города не могут удовлетворить объем завода, чтобы его запустить. А вот объемы Москвы или Питера могут. Поэтому цена асфальта и перевозка выходит выгоднее чем запуск, изготовление малой партии, а зачем прекращение работы завода до следующего заказа.
Экономика - не более того.
      09.03.2017 14:32
      0 | 4

      • Leandr 
        Первостепенное  значение имеет еще и качество. Такую фигню как сейчас кладут, может быть лучше не возить из других регионов, а самим делать в Твери?.
ПС. А когда прекратил существование завод? Кто распорядился его закрыть? И по каким причинам? Все эти вопросы к тому, что тот, кто строил завод в Твери наверняка считал расходы и доходы и расчеты у него были с плюсом, иначе бы и строить не стал. 
Может завод чиновники откатами задавили? Может кто-то с кем-то не поделился? Может учредители разругались? Вот так сходу говорить, что самим создавать завод невыгодно, я бы не стал. 
 Наверняка можно отказаться от каких-нибудь дурацких расходов, например, у одного-двух чиновников администрации города сейчас засвирбело в заднице - хотят уничтожить рынки и оставить несколько десятков тысяч человек без средств к существованию. Спрашивается, а не дешевле ли дать под зад этим затейщикам, и на сэкономленные средства построить завод? Эти миллионы кто-нибудь считать собирается? Например, Федяева я бы вообще хоть сегодня вышвырнул бы из администрации, потому что полный нуб. А через месяц-два, если администрация так и будет злить и гнобить людей, и у Огонькова будет имидж профана и тупицы, потому что затевает уничтожение людей перед выборами. Если мозги совсем не работают, то какой из него мэр? Умудрился даже птицефабрику довести до разорения.
        09.03.2017 14:57
        0 | 3

    • peshehod 
      Расширим пункт 2. Он втихаря производит, но весь продукт забирают Москва и Питер). Закон сохранения асф..., то есть материи, понимаете ли.
      09.03.2017 15:30
      0 | 2

      • Leandr 
        Я обычно такой сценарий развития событий рассматриваю в первую очередь, а сегодня почему-то упустил из вида. Спасибо за подсказку.
Я еще шире расширю вашу мысль. Если завода нет и его вдруг построят, то все, что он будет производить уйдет в Москву, там заплатят реальные деньги, а в Твери сто раз обманут, вотрутся в долю, а потом еще и череп проломят.
        09.03.2017 15:53
        0 | 2

  • Naum 
    Почему администрация не предъявляет претензии, иски к тем, кто укладывал некачественный асфальт ? Только и слышно 5 , 10 лет гарантии на асфальт, а как дорога и года не выдерживает, претензий нет, может это и есть ожидаемое качество  асфальта ? Почему вновь и вновь работы ведутся за счет бюджета ?
    09.03.2017 13:46
    0 | 8

    • jazz-y 
      потому что ООО "Рога и копыта"
      09.03.2017 14:01
      0 | 10

    • DenBlldenn 
      Как можно предъявить тому кого уже нет? Это из области фантастики.
      09.03.2017 17:17
      0 | 0

  • 100 % 
    143 кв м - это примерно 200 ям. Не густо. Да и странно как-то они латали. На Чайковского - где-то замазали, где-то оставили. Вот и едут все, шарахаясь из стороны в сторону, гадая, повезет или нет.
    09.03.2017 13:53
    0 | 9

    • asatin 
      Академическая. Напротив школы. Гнутый диск и двойной прокол. Падал в эту яму, как до центра Земли.
      09.03.2017 18:12
      0 | 0

  • Valter 
    Надо было в квадратных миллиметрах указать, было бы как в мультфильме: а в попугаях я намного длиннее)))
    09.03.2017 14:42
    0 | 13

  • asp1010 
    Этот ремонт называется "Нас...но".
    09.03.2017 15:42
    0 | 5

  • obyvatel 
    Анекдот в тему:
Полная гармония: в то, что отремонтировано 98% дорог, верят 98% дураков.
    09.03.2017 16:08
    0 | 7

  • abeltv 
    Если бы снег нормально чистили и вовремя вывозили - такой катастрофичной ситуации не было бы!!!
Там где вода скапливается на асфальте - там и ямы и при чём каждую весну одно и то же, пора уже наверное в администрации решить - что дешевле: убирать снег или асфальтировать?!
    09.03.2017 16:47
    0 | 2

  • sad 
    "УЛОЖИЛИ! " = этим все сказано)
    09.03.2017 17:03
    0 | 3

    • Proletary 
      Я бы поспорил. Есть еще хороший глагол "наклали". Именно он вспоминается при виде свежеуложенной и уже продавленной до дна заплатки из литого асфальта.
      09.03.2017 18:38
      0 | 0

  • pridu 
    А дорога  на Склизкова, отремонтированная АСВ-Строй прошлой осенью, продержалась зиму на ура.  А вот та часть, где какое то рога и копыта делала ямочный ремонт опять вся в ямах.
    09.03.2017 18:08
    0 | 0
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