Из-за банкомата, задержавшего карту, житель Тверской области не смог попасть на лечение в Кисловодск

Тверской областной суд оставил без изменения решение Бежецкого суда, который частично удовлетворил требования заявителя о взыскании имущественного ущерба в связи с удержанием и уничтожением банковской карты, компенсации морального вреда в связи с нарушением прав потребителя.

Тверской областной суд оставил без изменения решение Бежецкого суда, который частично удовлетворил требования заявителя о взыскании имущественного ущерба в связи с удержанием и уничтожением банковской карты, компенсации морального вреда в связи с нарушением прав потребителя.

А именно с финансово-кредитного учреждения взысканы компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей, а также штраф - 5 000 рублей.

10 августа прошлого года житель Тверской области попытался воспользоваться картой через устройство самообслуживания в здании железнодорожного вокзала города Ростов-на-Дону. Однако данное устройство самообслуживания задержало карту.

По указанному на банкомате номеру телефона информационного центра банка держателю карты ответили, что она независимо от причин изъятия будет уничтожена. В местном представительстве финансово-кредитной организации гражданину также подтвердили, что карта будет уничтожена.

В Ростове-на-Дону мужчина оказался проездом из Москвы в Кисловодск. По информации суда, он ехал принять грязевые ванны для лечения болей в суставах. И так как у него при себе не было наличных денег, ему пришлось вернуться домой.