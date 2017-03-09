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Из-за банкомата, задержавшего карту, житель Тверской области не смог попасть на лечение в Кисловодск

09 Марта 2017 12:06
Автор: TIA

Тверской областной суд оставил без изменения решение Бежецкого суда, который  частично удовлетворил требования заявителя о взыскании имущественного ущерба в связи с удержанием и уничтожением банковской карты, компенсации морального вреда в связи с нарушением прав потребителя.

А именно с финансово-кредитного учреждения взысканы компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей, а также штраф - 5 000 рублей.

10 августа прошлого года житель Тверской области попытался воспользоваться картой через устройство самообслуживания в здании железнодорожного вокзала города Ростов-на-Дону. Однако данное устройство самообслуживания задержало карту.

По указанному на банкомате номеру телефона информационного центра банка держателю карты ответили, что она независимо от причин изъятия будет уничтожена. В местном представительстве финансово-кредитной организации гражданину также подтвердили, что карта будет уничтожена.

В Ростове-на-Дону мужчина оказался проездом из Москвы в Кисловодск. По информации суда, он ехал принять грязевые ванны для лечения болей в суставах. И так как у него при себе не было наличных денег, ему пришлось вернуться домой.

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Метки: банкомат "съел" карту банкомат удержание банковской карты
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Комментарии (2)

  • bae99 
    Цвет кредитного учреждения зеленый?
    09.03.2017 12:13
    0 | 1

  • peshehod 
    Хороший адвокат смог бы раскрутить тему на мульон моральной компенсации. Но - не в нашей стране.
    09.03.2017 12:31
    0 | 0
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