Тверская область получит 216 млн рублей из федерального бюджета на развитие инфраструктуры туризма

Тверская область вошла в числе 22 регионов, которые получат субсидии из федерального бюджета на развитие сферы гостеприимства. Соответствующее соглашение заключено между Правительством региона и Ростуризмом.

Тверская область вошла в числе 22 регионов, которые получат субсидии из федерального бюджета на развитие сферы гостеприимства. Соответствующее соглашение заключено между Правительством региона и Ростуризмом.

В общей сумме на реализацию мероприятий целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» в 2017 году будет направлено 3,4 млрд рублей.

В бюджет Тверской области поступит 216 млн рублей федеральной поддержки. Средства будут направлены на строительство инфраструктуры туристско-рекреационного кластера, а также создание комфортных условий для приёма и обслуживания гостей региона.

Правительство региона разрабатывает государственную программу развития отрасли, которая предусматривает активное продвижение перспективных направлений и брендов, рост участия малого и среднего бизнеса в индустрии гостеприимства.

- Мы хотим создать качественную инфраструктуру, которая бы позволяла нам привлекать больше туристов и обеспечивать широкую палитру предоставляемых услуг, — отметил Игорь Руденя в интервью информационному агентству «Интерфакс» на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Планируется, что реализация программы развития туризма Тверской области позволит в течение пяти лет увеличить турпоток в регион в два раза, до 3 млн человек в год, сообщает правительство Тверской области