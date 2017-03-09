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Тверская область получит 216 млн рублей из федерального бюджета на развитие инфраструктуры туризма

Тверская область получит 216 млн рублей из федерального бюджета на развитие инфраструктуры туризма - ТИА
09 Марта 2017 11:28
Автор: TIA

Тверская область вошла в числе 22 регионов, которые получат субсидии из федерального бюджета на развитие сферы гостеприимства. Соответствующее соглашение заключено между Правительством региона и Ростуризмом.

В общей сумме на реализацию мероприятий целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» в 2017 году будет направлено 3,4 млрд рублей.

В бюджет Тверской области поступит 216 млн рублей федеральной поддержки. Средства будут направлены на строительство инфраструктуры туристско-рекреационного кластера, а также создание комфортных условий для приёма и обслуживания гостей региона.

Правительство региона разрабатывает государственную программу развития отрасли, которая предусматривает активное продвижение перспективных направлений и брендов, рост участия малого и среднего бизнеса в индустрии гостеприимства.

- Мы хотим создать качественную инфраструктуру, которая бы позволяла нам привлекать больше туристов и обеспечивать широкую палитру предоставляемых услуг, — отметил Игорь Руденя в интервью информационному агентству «Интерфакс» на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Планируется, что реализация программы развития туризма Тверской области позволит в течение пяти лет увеличить турпоток в регион в два раза, до 3 млн человек в год, сообщает правительство Тверской области

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Метки: туризм в тверской области субсидии из федерального бюджета
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Комментарии (6)

  • Leandr 
    Ну теперь денег на сайт хватит. Три месяца министерство пробуксовывало на месте даже не смотря на нового молодого министра. А как сайт сделают, так сразу туристы польются к нам широкой рекой. Может быть даже федеральные деньги когда-нибудь окупятся. А если не будут окупаться, то надо будет еще деньжат попросить у федерального центра и еще больше улучшить сайт
    09.03.2017 11:38
    0 | 1

  • uabumoderoff 
    250000 туристов ежемесячно?!!! Таиланд нервно курит в коридоре.
    09.03.2017 11:40
    0 | 3

    • Leandr 
      Эта цифра взялась от фонаря во время беседы Рудени с Егоровым, которого он назначил министром. Руденя, по ходу, стал тестировать парня и спросил - сколько туристов сейчас приезжает в ТО, а тот возьми и назови губернатору ту цифру, которую придумали предыдущие чиновники - 1,5 миллиона. Егоров тогда еще ничего не знал о туризме, поэтому мог не понимать несуразность этой цифры. А Руденя тоже новый человек, он даже не понял, что Егоров гонит фуфло, и распорядился, чтоб тот увеличил число туристов в два раза, то есть чтоб довел его до 3-х миллионов (!). С той ихней беседы прошло уже два месяца, но сколько я не писал и на ТИА и в других СМИ, никто не пытался вникнуть в смысл цифры, так она и скакала по всем новостям каждые две недели. Исполнители у Егорова новость сообщали и везде у них было 3 миллиона, но комментарии прочитать не удосуживались. И в итоге создали себе репутацию идиотов, типа тех, которые на пробежки бегали в парк Победы.
      09.03.2017 11:58
      0 | 2

  • mednoe521 
    Да, сайт- хорошо бы иметь... Такие "деньжищи"! Как тратить будут? На что?
    09.03.2017 11:53
    0 | 1

  • Бертран 
     У хорошего хозяина и петух снесётся.. 
Спасибо Игорю Михайловичу.
    09.03.2017 12:10
    1 | 0

  • MikeH 
    Полная фигня жи есть, говорю как человек, намотавщий за неделю с начала месяца более 2000 км по области.
    09.03.2017 12:16
    0 | 0
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