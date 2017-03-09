7 марта, накануне Международного Женского Дня, на улицах Твери снова появился "Цветочный патруль"

Группа компаний «Авто Премиум» совместно с сотрудниками Управления ГИБДД поздравили всех автолюбительниц нашего города. Неожиданный повод для остановки автомобилей вызвал только положительные эмоции и улыбки у представительниц прекрасного пола

Группа компаний «Авто Премиум» совместно с сотрудниками Управления ГИБДД поздравили всех автолюбительниц нашего города.

Неожиданный повод для остановки автомобилей вызвал только положительные эмоции и улыбки у представительниц прекрасного пола. Приятным сюрпризом также стали цветы и подарки от Инспекторов ГИБДД.

«Цветочный патруль» - это уже ежегодная традиция. Эта акция – отличный повод дарить хорошее настроение и радость милым дамам. Многие автолюбительницы раньше только слышали об этой акции, но вот участницами стали только впервые, чему были приятно удивлены. И, как и любое профилактическое мероприятие ГИБДД акция «Цветочный патруль» - еще один повод напомнить всем участникам движения, как важно быть внимательными и вежливыми.

Группа Компаний «Авто Премиум» и Управление ГИБДД по Тверской области желают всем автолюбительницам весеннего настроения, яркий эмоций и удачи на дорогах!

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