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7 марта, накануне Международного Женского Дня, на улицах Твери снова появился "Цветочный патруль"

7 марта, накануне Международного Женского Дня, на улицах Твери снова появился "Цветочный патруль" - ТИА
09 Марта 2017 11:20
Автор: TIA

Фоторепортаж

Группа компаний «Авто Премиум» совместно с сотрудниками Управления ГИБДД поздравили всех автолюбительниц нашего города.

Неожиданный повод для остановки автомобилей вызвал только положительные эмоции и улыбки у представительниц прекрасного пола. Приятным сюрпризом также стали цветы и подарки от Инспекторов ГИБДД.

«Цветочный патруль» - это уже ежегодная традиция. Эта акция – отличный повод дарить хорошее настроение и радость милым дамам. Многие автолюбительницы раньше только слышали об этой акции, но вот участницами стали только впервые, чему были приятно удивлены.   И, как и любое профилактическое мероприятие ГИБДД акция «Цветочный патруль» - еще один повод напомнить всем участникам движения, как важно быть внимательными и вежливыми.

Группа Компаний «Авто Премиум» и Управление ГИБДД по Тверской области желают всем автолюбительницам весеннего настроения, яркий эмоций и удачи на дорогах!

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Метки: "Цветочный патруль" группа компаний «Авто Премиум»
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