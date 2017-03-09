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В Тверской области в жилом доме хулиганы специально пустили газ в подъезд

09 Марта 2017 10:41
Автор: TIA

Происшествия с серьёзными последствиями удалось избежать ночью 6 марта: в аварийно-диспетчерскую службу компании "Газпром газораспределение Тверь" поступила заявка от жителя многоэтажного дома в городе Кувшиново, который сообщил о подозрительном шуме в газовой трубе. Специалисты выехали на место, где обнаружили, что кто-то вывернул пробку крана на газовом стояке одного из подъездов, что привело к утечке газа на лестничную площадку.

Специалисты оперативно установили заглушку на место разукомплектованного крана.

- Судя по всему, кто-то намеренно выкрутил пробку из газового крана на стояке. Произошло это поздно вечером, трагедии удалось избежать только благодаря бдительности жильцов и оперативным действиям нашей аварийной службы. Управляющей компании и собственникам дома будут даны рекомендации по предотвращению подобных ситуаций, в том числе путем ограничения доступа к газовому оборудованию, - рассказал директор филиала компании в Торжке Дмитрий Лучков.

Газоснабжение было восстановлено. Правоохранительные органы извещены об этом происшествии.

Сообщает Торжок Любимый Город.

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Метки: кувшиново утечка газа происшествие в Тверской области Газпром газораспределение Тверь
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Комментарии (6)

  • Бертран 
    Ставьте домофоны, господа, жизнь дороже!
    09.03.2017 10:52
    0 | 0

  • dsmile 
    Отлично! Теперь любое чп с газом будут списывать на хулиганов!
    09.03.2017 11:04
    0 | 0

  • Whois 
    Поймать отвинчивателей и статью 205УК без смягчающих обстоятельств и пересмотра.
    09.03.2017 11:11
    0 | 0

  • Алексей Владимирович 
    хулиганы могут наср...ть в подъезде а это теракт. зайди кто ночью с сигаретой в подъезд и двухсотых немерено. профи работали
    09.03.2017 11:18
    0 | 7

    • Partisan 
      Украинские диверсанты просочились, не иначе. А кто в подъезде живет, кроме мышки-норушки?
      09.03.2017 11:48
      0 | 0

      • Алексей Владимирович 
        я то в Кувшинове тока проездом бываю когда в Осташков еду никого там не знаю. дорога проходит по краю города
а насчет хохлов это может быть. помню прапор- хохол у меня сапоги украл из солдатской сушилки. я тогда дежурным по роте был прилег отдохнуть а сапоги туда поставил чтобы тепленькие потом одеть. отдал конечно извинился но факт остался. дрючил я его а ему как с гуся вода
        09.03.2017 12:23
        0 | 0
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