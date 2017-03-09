В Тверской области в жилом доме хулиганы специально пустили газ в подъезд

Происшествия с серьёзными последствиями удалось избежать ночью 6 марта: в аварийно-диспетчерскую службу компании "Газпром газораспределение Тверь" поступила заявка от жителя многоэтажного дома в городе Кувшиново, который сообщил о подозрительном шуме в газовой трубе. Специалисты выехали на место, где обнаружили, что кто-то вывернул пробку крана на газовом стояке одного из подъездов, что привело к утечке газа на лестничную площадку.

Происшествия с серьёзными последствиями удалось избежать ночью 6 марта: в аварийно-диспетчерскую службу компании "Газпром газораспределение Тверь" поступила заявка от жителя многоэтажного дома в городе Кувшиново, который сообщил о подозрительном шуме в газовой трубе. Специалисты выехали на место, где обнаружили, что кто-то вывернул пробку крана на газовом стояке одного из подъездов, что привело к утечке газа на лестничную площадку.

Специалисты оперативно установили заглушку на место разукомплектованного крана.

- Судя по всему, кто-то намеренно выкрутил пробку из газового крана на стояке. Произошло это поздно вечером, трагедии удалось избежать только благодаря бдительности жильцов и оперативным действиям нашей аварийной службы. Управляющей компании и собственникам дома будут даны рекомендации по предотвращению подобных ситуаций, в том числе путем ограничения доступа к газовому оборудованию, - рассказал директор филиала компании в Торжке Дмитрий Лучков.

Газоснабжение было восстановлено. Правоохранительные органы извещены об этом происшествии.

Сообщает Торжок Любимый Город.