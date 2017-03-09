Тверские «зайцы»: нервные, хамоватые и очень шустрые. Корреспондент ТИА поработала кассиром-контролером в электричке Тверь-Москва

ТИА продолжает рубрику «Испытано на себе». В начале марта корреспондент ТИА поработала кассиром-контролером в электричке Тверь-Москва на участке Тверь-Сходня - охотилась на «зайцев». А «зайцев» здесь всех мастей, на любой вкус хоть пруд пруди. В шкуре контролёра побывала Любовь Кулик, а помогал ей в этом оператор Николай Лотоев.

ТИА продолжает рубрику «Испытано на себе». В начале марта корреспондент ТИА поработала кассиром-контролером в электричке Тверь-Москва на участке Тверь-Сходня - охотилась на «зайцев». А «зайцев» здесь всех мастей, на любой вкус хоть пруд пруди. В шкуре контролёра побывала Любовь Кулик, а помогал ей в этом оператор Николай Лотоев.

Итак, ловить «зайцев» мы отправились в электричку, которая уходит со станции Тверь в 6:57 – один из самых богатых на этого зверя поезд. Инструктор участка организации контроля оплаты проезда Ольга Соловьева провела подготовку: как общаться с пассажирами, на что обращать внимание при проверке билета. Кассир-контролер вне зависимости от поведения и состояния пассажира должен быть вежливым: всем нужно говорить спасибо и желать счастливого пути. Билеты нужно проверять внимательно: смотреть на дату; если пассажир оплатил льготный проезд, то проверять документ, подтверждающий льготу (студенческий билет для очников, удостоверения ветеранов и другие).

- Вы, главное, не бойтесь, - сказала Ольга Васильевна, - если что, мы вас защитим, все поможем.

Я, в общем-то, и не боялась, так как с нами поехали ловить «зайцев» 12 профессиональных охранников и профессиональные кассиры-контролеры. В этот день безбилетников мы ловили усиленно, «ушастые» были удивлены и обескуражены таким вниманием, но вслух кричали другое…

Многие пассажиры тверских электричек берут билеты до станции Чуприяновка - только чтобы пройти перронный контроль и сесть в поезд. А дальше начинаются забеги, ведь едет большинство в Клин, Химки и, конечно же, Москву.

Подходишь к пассажиру, просишь предъявить билет: кто-то просто встает молча и уходит, кто-то соглашается оплатить проезд до ближайшей станции, кто-то говорит, что денег у него нет. В любом случае «зайцы» должны покинуть поезд. Высаживать на станции, где нет вокзала, нельзя, ведь пассажир не сможет уехать. Однако, как только «зайца» выставляют на перрон, он бежит со всех ног и впрыгивает в соседний вагон: все начинается по-новому, и так - до самой Москвы.

Тех, кто не хочет ни бежать, ни платить, а просто сидит и хамит контролерам, передают в руки полиции. Этим «зайцам» придется заплатить штраф за административное правонарушение в размере 1150 рублей. Если же безбилетник вел себя слишком грубо, то кассир-контролер может написать на него заявление в полицию, и тогда наказание будет уже более суровым.

В дежурство нашей съемочной группы «зайцы» бегали особенно ударно. Целые вагоны «ушастых» выпрыгивали на перрон и бежали в разные стороны, как тараканы. А в это время с двух концов электрички контролеры с охраной вновь и вновь прочесывали вагон за вагоном. Правда, жалости к безбилетникам я не испытала. Билет не купили, едут бесплатно, а в ответ на просьбу предъявить проездной документ хамят.

Так, один мужчина сказал, что он принципиально не будет покупать билеты, после чего стал проклинать всех и вся, кричать на меня, и попытался выбить видеокамеру, обозвав оператора «сучонком».

Я попыталась поговорить с толпой «зайцев», которая выстроилась на старт перед забегом. Одни пассажиры отворачивались, делали вид, что ничего не видят и не слышат. Другие безбилетники кричали, что проезд очень дорогой, жаловались на социальную несправедливость, громко обсуждали какие-то дотации и субсидии, требовали от съемочной группы ТИА разобраться во всем. Третьи были немногословны - просто показывали в ответ средний палец. Были и те, кто не скромничал, а прямо отправлял корреспондента ТИА в пешее эротическое путешествие.

Говоря о социальной справедливости и дороговизне проезда, хочется отметить, что бегут не только студенты и беднота: в «зайцы» заделались, например, и ухоженные барышни в дорогих шубках.

Одна из таких сначала попыталась убежать от меня и контролеров, но когда устала бегать, села и сказала, что не купила билет, так как торопилась на работу. Наличных денег у девушки не было, а потому ей все-таки пришлось покинуть поезд.

Стоимость билета от Твери до Москвы – 367 рублей, при встрече с контролером безбилетник, чтобы не бежать, может оплатить хотя бы минимальный проезд одной станции - 20 рублей, плюс дополнительный сбор в размере 100 рублей за то, что покупаешь билет в электричке, а не в кассе. Но «зайцы», как правило, выбирают бега. Причем в этих забегах люди роняют ноутбуки, разбивают планшеты, телефоны.

- Бежал один, уронил ноутбук, а толпа зайцев сзади растоптала его. Или, например, частенько зайцы, бегущие по перрону, роняют телефоны. Пока собирают их - электричка уже уехала: и телефон сломал, и на работу опоздал, и сам остался на станции на энное количество часов, - делилась с ТИА инструктор Ольга Васильевна.

Многих «зайцев» контролеры уже знают в лицо, безбилетники тоже здороваются при очередной встрече с проверяющими. Таких заядлых бегунов немало, и уходить они из бегового спорта, очевидно, не собираются.

Инструктор Ольга Соловьева сейчас проверяет работу контролеров, а в прошлом сама четыре года «ловила ушастых»:

– Бывало всякое: и оскорбляли, и с кулаками лезли. У безбилетников любимые ругательства - "дармоеды" и "нахлебники", хотя прикладывают словом и покрепче.

В желании сэкономить несколько десятков рублей пассажиры рискуют своим здоровьем, портят дорогостоящее имущество. Случаются и крайне комичные происшествия. Так, ТИА рассказали, как на Ленинградском вокзале в Москве дама в норковой шубе лезла через забор.

- Там забор такой стоял на перроне между пригородными кассами и кассами поездов дальнего следования, с металлическими штырями. Забор высокий, но дама в норковой шубе до пят не захотела покупать билет на выход (тогда он стоил 80 рублей), а предпочла перелезть через препятствие. Уж как она лезла - это надо было видеть. Сейчас бы ее сразу все сняли на телефон, и она моментально стала бы звездой, но тогда такой моды еще не было. Ну, так вот, залезла представительная женщина на забор, спрыгнула с него, а шуба осталась на заборе - женщина повисла на ней на металлических штырях. Шубу разорвала в клочья. И виновата ведь только она сама, надо же думать, что делаешь! Но на этом женщина не успокоилась: она пошла к руководству железной дороги и написала жалобу, что, дескать, она о наш забор шубу порвала. Чем история закончилась, неизвестно.

Кассиры-контролеры никогда не ходят по одному - всегда с напарником. Как правило, к женщинам в пару ставят мужчину, чтоб было кому встретить «заячье сопротивление». Кроме того, в помощь дают охранников.

Кассир-контролер Светлана Санникова уже год работает на железной дороге:

- Для меня важны стабильность, соцгарантии, потому я пришла в компанию «РЖД». Кроме того, здесь есть возможность расти в профессиональном плане, строить карьеру, зарабатывать.

Светлана рассказала, что с драчунами ей не приходилось сталкиваться, но конфликтных ситуаций было не мало.

- Стараешься через диалог найти решение. Хотя не со всеми пассажирами это возможно: характеры и ситуации бывают разные.

Подводя итог, можно сказать: работа кассира-контролера интересная, но опасная и трудная. Во-первых, непросто спозаранку вот так туда-сюда ходить по вагонам, устаешь физически. Во-вторых, сложно привыкнуть к той агрессии, которая выливается на проверяющих в каждом вагоне. Ко всему, никогда не знаешь, что на уме у безбилетника: всегда есть опасность стать жертвой хулигана.