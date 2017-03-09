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Тверские «зайцы»: нервные, хамоватые и очень шустрые. Корреспондент ТИА поработала кассиром-контролером в электричке Тверь-Москва

Тверские «зайцы»: нервные, хамоватые и очень шустрые. Корреспондент ТИА поработала кассиром-контролером в электричке Тверь-Москва - ТИА
09 Марта 2017 10:28
Автор: TIA

Фоторепортаж
Видео

ТИА продолжает рубрику «Испытано на себе». В начале марта корреспондент ТИА поработала кассиром-контролером в электричке Тверь-Москва на участке Тверь-Сходня - охотилась на «зайцев». А «зайцев» здесь всех мастей, на любой вкус хоть пруд пруди. В шкуре контролёра побывала Любовь Кулик, а помогал ей в этом оператор Николай Лотоев.  

Итак, ловить «зайцев» мы отправились в электричку, которая уходит со станции Тверь в 6:57 – один из самых богатых на этого зверя поезд. Инструктор участка организации контроля оплаты проезда Ольга Соловьева провела подготовку: как общаться с пассажирами, на что обращать внимание при проверке билета. Кассир-контролер вне зависимости от поведения и состояния пассажира должен быть вежливым: всем нужно говорить спасибо и желать счастливого пути. Билеты нужно проверять внимательно: смотреть на дату; если пассажир оплатил льготный проезд, то проверять документ, подтверждающий льготу (студенческий билет для очников, удостоверения ветеранов и другие).

- Вы, главное, не бойтесь, - сказала Ольга Васильевна, - если что, мы вас защитим, все поможем.

Я, в общем-то, и не боялась, так как с нами поехали ловить «зайцев» 12 профессиональных охранников и профессиональные кассиры-контролеры. В этот день безбилетников мы ловили усиленно, «ушастые» были удивлены и обескуражены таким вниманием, но вслух кричали другое…

Многие пассажиры тверских электричек берут билеты до станции Чуприяновка - только чтобы пройти перронный контроль и сесть в поезд. А дальше начинаются забеги, ведь едет большинство в Клин, Химки и, конечно же, Москву.

Подходишь к пассажиру, просишь предъявить билет: кто-то просто встает молча и уходит, кто-то соглашается оплатить проезд до ближайшей станции, кто-то говорит, что денег у него нет. В любом случае «зайцы» должны покинуть поезд. Высаживать на станции, где нет вокзала, нельзя, ведь пассажир не сможет уехать. Однако, как только «зайца» выставляют на перрон, он бежит со всех ног и впрыгивает в соседний вагон: все начинается по-новому, и так - до самой Москвы.

Тех, кто не хочет ни бежать, ни платить, а просто сидит и хамит контролерам, передают в руки полиции. Этим «зайцам» придется заплатить штраф за административное правонарушение в размере 1150 рублей. Если же безбилетник вел себя слишком грубо, то кассир-контролер может написать на него заявление в полицию, и тогда наказание будет уже более суровым.

В дежурство нашей съемочной группы «зайцы» бегали особенно ударно. Целые вагоны «ушастых» выпрыгивали на перрон и бежали в разные стороны, как тараканы. А в это время с двух концов электрички контролеры с охраной вновь и вновь прочесывали вагон за вагоном. Правда, жалости к безбилетникам я не испытала. Билет не купили, едут бесплатно, а в ответ на просьбу предъявить проездной документ хамят.

Так, один мужчина сказал, что он принципиально не будет покупать билеты, после чего стал проклинать всех и вся, кричать на меня, и попытался выбить видеокамеру, обозвав оператора «сучонком».

Я попыталась поговорить с толпой «зайцев», которая выстроилась на старт перед забегом. Одни пассажиры отворачивались, делали вид, что ничего не видят и не слышат. Другие безбилетники кричали, что проезд очень дорогой, жаловались на социальную несправедливость, громко обсуждали какие-то дотации и субсидии, требовали от съемочной группы ТИА разобраться во всем. Третьи были немногословны - просто показывали в ответ средний палец. Были и те, кто не скромничал, а прямо отправлял корреспондента ТИА в пешее эротическое путешествие.

Говоря о социальной справедливости и дороговизне проезда, хочется отметить, что бегут не только студенты и беднота: в «зайцы» заделались, например, и ухоженные барышни в дорогих шубках.

Одна из таких сначала попыталась убежать от меня и контролеров, но когда устала бегать, села и сказала, что не купила билет, так как торопилась на работу. Наличных денег у девушки не было, а потому ей все-таки пришлось покинуть поезд.

Стоимость билета от Твери до Москвы – 367 рублей, при встрече с контролером безбилетник, чтобы не бежать, может оплатить хотя бы минимальный проезд одной станции - 20 рублей, плюс дополнительный сбор в размере 100 рублей за то, что покупаешь билет в электричке, а не в кассе. Но «зайцы», как правило, выбирают бега. Причем в этих забегах люди роняют ноутбуки, разбивают планшеты, телефоны.

- Бежал один, уронил ноутбук, а толпа зайцев сзади растоптала его. Или, например, частенько зайцы, бегущие по перрону, роняют телефоны. Пока собирают их - электричка уже уехала: и телефон сломал, и на работу опоздал, и сам остался на станции на энное количество часов, - делилась с ТИА инструктор Ольга Васильевна.

Многих «зайцев» контролеры уже знают в лицо, безбилетники тоже здороваются при очередной встрече с проверяющими. Таких заядлых бегунов немало, и уходить они из бегового спорта, очевидно, не собираются.

Инструктор Ольга Соловьева сейчас проверяет работу контролеров, а в прошлом сама четыре года «ловила ушастых»:

Бывало всякое: и оскорбляли, и с кулаками лезли. У безбилетников любимые ругательства - "дармоеды" и "нахлебники", хотя прикладывают словом и покрепче.

В желании сэкономить несколько десятков рублей пассажиры рискуют своим здоровьем, портят дорогостоящее имущество. Случаются и крайне комичные происшествия. Так, ТИА рассказали, как на Ленинградском вокзале в Москве дама в норковой шубе лезла через забор.

- Там забор такой стоял на перроне между пригородными кассами и кассами поездов дальнего следования, с металлическими штырями. Забор высокий, но дама в норковой шубе до пят не захотела покупать билет на выход (тогда он стоил 80 рублей), а предпочла перелезть через препятствие. Уж как она лезла - это надо было видеть. Сейчас бы ее сразу все сняли на телефон, и она моментально стала бы звездой, но тогда такой моды еще не было. Ну, так вот, залезла представительная женщина на забор, спрыгнула с него, а шуба осталась на заборе - женщина повисла на ней на металлических штырях. Шубу разорвала в клочья. И виновата ведь только она сама, надо же думать, что делаешь! Но на этом женщина не успокоилась: она пошла к руководству железной дороги и написала жалобу, что, дескать, она о наш забор шубу порвала. Чем история закончилась, неизвестно.

Кассиры-контролеры никогда не ходят по одному - всегда с напарником. Как правило, к женщинам в пару ставят мужчину, чтоб было кому встретить «заячье сопротивление». Кроме того, в помощь дают охранников.

Кассир-контролер Светлана Санникова уже год работает на железной дороге:

- Для меня важны стабильность, соцгарантии, потому я пришла в компанию «РЖД». Кроме того, здесь есть возможность расти в профессиональном плане, строить карьеру, зарабатывать.

Светлана рассказала, что с драчунами ей не приходилось сталкиваться, но конфликтных ситуаций было не мало.

- Стараешься через диалог найти решение. Хотя не со всеми пассажирами это возможно: характеры и ситуации бывают разные.

Подводя итог, можно сказать: работа кассира-контролера интересная, но опасная и трудная. Во-первых, непросто спозаранку вот так туда-сюда ходить по вагонам, устаешь физически. Во-вторых, сложно привыкнуть к той агрессии, которая выливается на проверяющих в каждом вагоне. Ко всему, никогда не знаешь, что на уме у безбилетника: всегда есть опасность стать жертвой хулигана.

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Метки: электричка тверь-москва испытано на себе контролер в электричке журналист меняет профессию
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Комментарии (19)

  • Бертран 
    Электричка, это не только пережиток прошлого, но и гноящаяся язва на теле нашего славного региона. Лучшим вариантом было бы их упразднить, но власть наша слишком добрая и либеральная.
Вот и страдаем.
    09.03.2017 10:32
    8 | 4

    • BARBAdos 
      точно, а еще надо пенсионеров, инвалидов и прочих льготников отменить - они тоже пережиток прошлого, и денег на них много тратить приходится...
      09.03.2017 10:44
      0 | 13

      • Бертран 
        Еще, они не дают увеличить количество Сапсанов- жители обеих столиц страдают. Погорячился тогда президент- уже забыли бы про них и смирились.
        09.03.2017 10:46
        5 | 3

        • BARBAdos 
          Москвичи то тоже наверное придурки - взяли и недавно запустили московскую окружную Ж/Д, и теперь как лохи ездят на пережитке прошлого, даже не осознавая этого.

Электрички - достаточно прогрессивный транспорт, а для пригородного сообщения это вообще самый эффективный вариант. Весь вопрос в способности РЖД наладить нормальную работу данного транспорта. Вместо этого они просто планомерно дискредитируют этот вид транспорта и отказываются от него...
          09.03.2017 11:01
          4 | 2

          • Бертран 
            Ваши слова имели бы толк, кабы бы у нас были трёхпутные дороги- одну отдали бы им под выделенку, отопление отключили, стекла вставлять перестали и бегайте по вагонам до одурения. А так...
            09.03.2017 11:07
            2 | 1

            • BARBAdos 
              проблема в эффективном использовании существующих путей - сейчас на Мск-Спб, практически отсутствует грузовое движение, я сам недалеко от ж/дороги и живу и работаю и вижу что интервалы между составами достаточно большие, иногда больше часа интервалы между поездами. Да и само РЖД не говорит про загруженность путей из-за электричек, а о том, что электрички нерентабельны.

А так конечно проще забить на транспорт для не особо обеспеченных граждан, и сосредоточиться на сапсанах, чем париться с электричками и как то находить варианты для его эффективного использования.
              09.03.2017 11:29
              0 | 1

          • VoToN 
            Ну МКЖД сюда не стоит впутывать, это не электрички, а что-то типа метро, на котором катаются только ласточки и контролеров не бывает.

P.S. По поводу связи Москвы с Тверью, в ласточках почему-то зайцы редкие звери... все едут и платят за проезд полную стоимость сразу... чудеса.
            09.03.2017 11:26
            0 | 2

            • BARBAdos 
              факт в том, что ж/дорога, которая раньше использовалась практически только для грузовых перевозок теперь используется для пассажирских. А как это реализовано это вопрос второй, а Бертран же утверждает, что электрички - пережиток прошлого.

В ласточках проще контроль обеспечить - остановок мало, зайцы не успеют перебежать из вагона в вагон.))
              09.03.2017 11:34
              0 | 1

              • VoToN 
                Нет, там просто зайцев, если штраф не оплатит, сразу в полицию сдают, которая встречает на станции. В общем делают так как и должно быть.
                09.03.2017 12:17
                0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Совсем россиянушки деградировали...Ни стыда, ни совести не осталось. Зато, небось, патриоты завзятые.)
    09.03.2017 10:36
    1 | 6

  • USSR 
    Какую нибудь GoPro на шлем и законодательно закрепить - 3-й раз за месяц на халяву - штраф рублей этак 20-30, как пример. А так.... средневековье какое-то !
    09.03.2017 10:43
    0 | 4

    • BARBAdos 
      у них вроде итак камера какая то есть, насколько я помню. Они не на велике, горных лыжах или парашюте передвигаются, чтобы им гоу-про вешать. А главное, видеозапись не позволяет идентифицировать зайца, а чтобы его привлечь к ответственности нужно протокол составить с соответствующими данными нарушителя (ФИО, адрес, паспорт). 

В принципе борьба с зайцами идет, не знаю насколько себя экономически оправдывают рейды с таким количеством контролеров и охраны - вполне возможно, что затраты на контролеров не оправдывают те суммы, которые они собирают.
      09.03.2017 10:51
      4 | 0

  • Алексей Владимирович 
    Редакция выбрала самый легкий путь из всех направлений. хотите адреналина поезжайте в сторону Бологово. дальше не рекомендую- можно не вернуться
    09.03.2017 10:57
    1 | 9

  • DenBlldenn 
    "В желании сэкономить несколько десятков рублей пассажиры рискуют"
В ТИА дофига большая зарплата, раз 700 рублей в день считаете мелочью?

А если не дай бог на постоянку там работать, это 7 тыщ в месяц на проездной.

Работал в одной фирме, приходилось ездить пару раз в неделю за свой счёт. "Не хочешь кататься за свой счёт - найдём другого"
Хорошо в те года было не так строго с контролёрами, не гоняли по вагонам, выходил из одного вагона и садился в другой.

Люди прекрасно понимают что 700 рублей платят не за проезд, а на новое шубохранилище.
    09.03.2017 11:06
    5 | 5

    • BARBAdos 
      если они в Москву ездят на работу, то наверняка московская з/п позволяет заплатить за проезд.

При этом, когда уменьшают количество электричек по причине нерентабельности, наверняка эти зайцы первыми начинают горлопанить про произвол властей и РЖД.

Хотя РЖД-шную тупость тоже не оправдываю - чего хотя бы стоит их билетная политика, ребенок старше 7 лет должен покапать взрослый билет, а  20-летний студент или пенсионер может проехать за льготную цену...
      09.03.2017 11:17
      0 | 2

    • VoToN 
      700 руб это средний обед... а зачем мотаться каждый день в Москву на заработки, мучать себя, лишать личной жизни...может проще квартиру или комнату снять в Москве... смотришь и время появится на жизнь.
      09.03.2017 11:31
      1 | 2

    • antiER 
      Была бы достойная работа в Твери и ездить никуда не надо. А если те же врачи, учителя, инженера, да и просто рабочие на 30-50 т.р. больше там зарабатывают, то можно на проезд и потратится. Кстати кто в основном там работают ездят на скоростных Ласточках, где без билета в принципе не проехать.
      09.03.2017 11:49
      0 | 1

  • kudimov 
    Довольно великовозрастные особи среди "зайцев". Я думал, что только студенты этим грешат.
    09.03.2017 11:55
    0 | 2

  • Schippper 
    Чувствуется не желание РЖД что либо менять.
Почему максимум что могут сделать с зайцем высадить и то не везде? В лучшем случае оштрафовать на смешную сумму 1150 рублей. Почему РЖД и другие компании, занимающиеся перевозкой пассажиров (например городские перевозки) не выходят с законодательными инициативами? Не соблюдает закон - получи штраф, чтоб не повадно было и иди хоть в чисто поле - ты нарушитель и бесплатно тебя ни кто возить не будет!
 А вместо этого повышают цены на проезд, чтобы за зайцев платили законопослушные пассажиры, отменяют электрички, как убыточные, и увеличивают штат контроллеров???
    09.03.2017 12:27
    0 | 0
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