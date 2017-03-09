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В Тверской области реклама услуги по тестированию организма "чудо-аппаратом" признана недостоверной

09 Марта 2017 09:35
Автор: TIA

Арбитражный суд Тверской области согласился с мнением Тверского УФАС России о том, что реклама платной услуги по компьютерному тестированию организма, оказываемая предпринимателем в поликлинике Жарковской ЦРБ, является недостоверной.

В октябре 2016 года Тверское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения законодательства о рекламе в отношении предпринимателя, разместившего в местной газете рекламу услуги по компьютерному тестированию организма с использованием программно- технического комплекса «С.Т.А.М».

Из содержания рекламы следовало, что применяемый аппарат «выявляет скрытые формы заболеваний в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо-легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и других системах».

Комиссия Тверского УФАС установила, что этот аппарат не предназначен для диагностики заболеваний, а предназначен для компьютерного тестирования кожной чувствительности биологически-активных точек. Прибор не является медицинским изделием и предназначен для домашнего применения.

- В ходе разбирательства предприниматель подтвердил, что прибор производит простые манипуляции по регистрации у клиентов тепловой чувствительности точек рук и ног путем нагревания, обрабатывает результаты тестирования и автоматически формирует заключение по тесту без применения медицинских знаний консультанта. При этом цену за оказываемую услугу брали существенную - 1500 рублей,  - пояснила заместитель руководителя Тверского УФАС России Людмила Посохова.

Таким образом, суд подтвердил правомерность выводов Комиссии о том, что в рекламе приведена несоответствующая действительности информация о характеристиках, природе и назначении услуги. Предпринимателю выдали предписание прекратить нарушение закона.

 

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Метки: уфас по тверской области антимонопольная служба недостоверная реклама нарушение закона о рекламе тестирование организма
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Комментарии (3)

  • Ognennaja_Feja 
    Интересно, а по рекламе "чудо-аппарата, опережающего показания УЗИ на пять лет", которой заклеены все подъезды Твери, еще нету такого дела? :))
    09.03.2017 10:10
    0 | 1

  • dmitryyy 
    И где срок за мошенничество?
    09.03.2017 10:21
    0 | 1

  • Leandr 
    Обычно, когда УФАС уверен в своих силах, он информацию не выкладывает в СМИ. Но когда выкладывает, то, значит, надо быть на чеку. На соседнем ресурсе проскочили вот такие перлы (зачитаешься):
В принципе, можно дискредитировать любую методику и любую аппаратуру. Надо лишь действовать умеючи и подобрать правильных экспертов. Знаем, видели.
А про нашу официальную медицину можно абсолютно точно сказать, что она наполовину фуфло.
Может кто-то помнит, на Соминке был медцентр, созданный для релаксации по конверсионным технологиям. Возглавлял его полковник (а может и генерал в отставке) Пётр Шлаен - академик всех академий и доктор наук и профессор (чтоб назвать все его регалии надо полдня читать список). Одним из его "изюминок" был портативный прибор биологической обратной связи "Релана". И он точно также, как и описанный, в редакционной статье, прибор компьютерного тестирования кожной чувствительности биологически-активных точек, был "немедицинским" и "не бытовым" - потому что в медицине нет и не может быть четких границ. Так вот, с помощью "Реланы" можно было освоить навыки саморегуляции - при должном старании, прибор позволял научиться расслабляться и успокаиваться одним небольшим усилием воли, а точнее срабатывал рефлекс, - установка на полное расслабление. В итоге это помогало избежать инфарктов, неврозов, фобий и пр.
Повторю, принцип действия прибора был основан на кожной чувствительности биологически-активных точек. Два электрода надевались на пальцы пациента, при этом раздавался писк, громкость которого зависела от того, насколько человек заведен на нервах. Пытаясь успокоиться, настраиваясь на тишину, покой и приятные расслабляющие воспоминания, пациент добивался уменьшения громкости писка, а потом и к его прекращению. Гениально просто. И главное без этих бесов в белых халатах из поликлиник.
ПС. "Релану" можно найти в интернете, сейчас этими приборами почему-то торгуют москвичи (Тверь пролетела?).
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Кто не знал, например, в Индии прямо на улице под роем мух работают тысячи дантистов, отнимающих хлеб у медицинских стоматологов Если бы не эти уличные эскулапы, то половина индусов были бы без зубов (официально лечить там очень дорого) и жили бы намного меньше. https://youtu.be/KY8thrhy7QU
Или возьмем китайскую медицину или хотя бы нашу народную, так они вообще не похожи на медицину.
У медиков есть хохма: "Врачу, излечи себя сам!"
Я много раз слышал рассказы о врачах, которые не могли вылечиться при помощи своих таблеток и ехали к какой-нибудь бабке, которая вылечивала их заплевками и нашептыванием. 
Так что приборчик может и неказистый с виду, но для среднего класса самое то. А графья пусть едут в Ниццы.
    09.03.2017 10:41
    1 | 1
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