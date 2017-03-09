В Тверской области реклама услуги по тестированию организма "чудо-аппаратом" признана недостоверной

Арбитражный суд Тверской области согласился с мнением Тверского УФАС России о том, что реклама платной услуги по компьютерному тестированию организма, оказываемая предпринимателем в поликлинике Жарковской ЦРБ, является недостоверной.

Арбитражный суд Тверской области согласился с мнением Тверского УФАС России о том, что реклама платной услуги по компьютерному тестированию организма, оказываемая предпринимателем в поликлинике Жарковской ЦРБ, является недостоверной.

В октябре 2016 года Тверское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения законодательства о рекламе в отношении предпринимателя, разместившего в местной газете рекламу услуги по компьютерному тестированию организма с использованием программно- технического комплекса «С.Т.А.М».

Из содержания рекламы следовало, что применяемый аппарат «выявляет скрытые формы заболеваний в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо-легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и других системах».

Комиссия Тверского УФАС установила, что этот аппарат не предназначен для диагностики заболеваний, а предназначен для компьютерного тестирования кожной чувствительности биологически-активных точек. Прибор не является медицинским изделием и предназначен для домашнего применения.

- В ходе разбирательства предприниматель подтвердил, что прибор производит простые манипуляции по регистрации у клиентов тепловой чувствительности точек рук и ног путем нагревания, обрабатывает результаты тестирования и автоматически формирует заключение по тесту без применения медицинских знаний консультанта. При этом цену за оказываемую услугу брали существенную - 1500 рублей, - пояснила заместитель руководителя Тверского УФАС России Людмила Посохова.

Таким образом, суд подтвердил правомерность выводов Комиссии о том, что в рекламе приведена несоответствующая действительности информация о характеристиках, природе и назначении услуги. Предпринимателю выдали предписание прекратить нарушение закона.