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В Тверской области цыганка "исцелила" пенсионерку за 175 тысяч рублей

09 Марта 2017 09:44
Автор: TIA

В отношении уроженки Новгородской области, 1986 года рождения, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд признал ее  виновной хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

1 июня прошлого года осужденная и неустановленное следствием лицо встретили 77-летнюю жительницу Кимр. Они рассказали ей, что та очень болеет, но исправить это можно с помощью исцеления. И предложили потерпевшей сделать заговор, за который необходимо заплатить деньгами и золотыми украшениями.

Пенсионерка поверила цыганке и отдала ей свои сбережения и драгоценности на сумму 175 тысяч рублей.

Чуть позже, 1 сентября, осужденная пришла к 86-летней пенсионерке, представившись сотрудником Пенсионного фонда. Вошла к ней в доверие и сообщила о праве на компенсацию за санаторий. Как сообщает прокуратура Тверской области, престарелая женщина, чтобы разменять крупные купюры цыганки принесла свои деньги, чем и воспользовалась мошенница. В итоге она забрала у пенсионерки 9 000 рублей.

Суд приговорил  уроженку Новгородской области  к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

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Метки: цыганка обманула пенсиоенрку обман мошенница
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Комментарии (4)

  • Dobry кrtek 
    Цыганка бабке правду сказала, что та болеет. На всю голову. Теперь бабка из Кимр никогда не исцелится.
    09.03.2017 10:07
    1 | 0

  • Бертран 
    Новость в целом позитивная- пенсионеры не бедствуют, полиция работает.
Порядок в регионе.
    09.03.2017 10:20
    0 | 0

  • TvereZ 
    Теперь бабке вернут через суд в двойном размере незаконно снятую порчу )))
    09.03.2017 10:21
    0 | 1

  • BARBAdos 
    грешно смеяться над 77-летней старухой, тем более из захолустья - не все в таком возрасте сохраняют трезвость ума. Попала на мошенницу, а среди цыганок есть такие мастера, что могут и достаточно продвинутого человека облапошить, хорошо хоть это дело распутали и довели до суда, даже удивительно, только вот насчет возврата наворованных денег ничего в новости не сообщается - денюжки то тю-тю или нет?
    09.03.2017 10:36
    0 | 0
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