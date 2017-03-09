В Тверской области цыганка "исцелила" пенсионерку за 175 тысяч рублей

В отношении уроженки Новгородской области, 1986 года рождения, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд признал ее виновной хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

В отношении уроженки Новгородской области, 1986 года рождения, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд признал ее виновной хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

1 июня прошлого года осужденная и неустановленное следствием лицо встретили 77-летнюю жительницу Кимр. Они рассказали ей, что та очень болеет, но исправить это можно с помощью исцеления. И предложили потерпевшей сделать заговор, за который необходимо заплатить деньгами и золотыми украшениями.

Пенсионерка поверила цыганке и отдала ей свои сбережения и драгоценности на сумму 175 тысяч рублей.

Чуть позже, 1 сентября, осужденная пришла к 86-летней пенсионерке, представившись сотрудником Пенсионного фонда. Вошла к ней в доверие и сообщила о праве на компенсацию за санаторий. Как сообщает прокуратура Тверской области, престарелая женщина, чтобы разменять крупные купюры цыганки принесла свои деньги, чем и воспользовалась мошенница. В итоге она забрала у пенсионерки 9 000 рублей.

Суд приговорил уроженку Новгородской области к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.