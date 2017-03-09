В Твери пьяный водитель врезался сначала в стоящий HYUNDAI, а затем - в дерево

7 марта, около 10.30 на 153 км а/д Вышний Волочек-Бежецк-Сонково Бежецкого района Тверской области трезвая 30-летняя водитель Дэу Матиз при движении со стороны п. Сонково в сторону Бежецка не учла дорожные условия, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и съехала в левый кювет.

7 марта, около 10.30 на 153 км а/д Вышний Волочек-Бежецк-Сонково Бежецкого района Тверской области трезвая 30-летняя водитель Дэу Матиз при движении со стороны п. Сонково в сторону Бежецка не учла дорожные условия, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и съехала в левый кювет, где машина опрокинулась. В результате ДТП пострадавшая была доставлена в Бежецкую ЦРБ с травмами.

8 марта, около 19.20 на ул. Громова Твери 44-летний пьяный водитель RENAULT LOGAN не справился с управлением и врезался в стоящий HYUNDAI GETZ, а затем наехал на дерево. В итоге в ДТП пострадал водитель автомобиля Рено: с травмами его отвезли в Больницу скорой медицинской помощи.