В январе 2016 года он прибыл в Россию, чтобы торговать наркотиками в областном центре, а в сентябре того же года, действуя вместе с неустановленным лицом, путем проведения «закладки» совершил незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере.

В Твери осудили закладчика наркотиков из Украины, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В январе 2016 года он прибыл в Россию, чтобы торговать наркотиками в областном центре, а в сентябре того же года, действуя вместе с неустановленным лицом, путем проведения «закладки» совершил незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере. Следующую его закладку обнаружили наркоконтроля.

За незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и покушение на это с учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 150 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.