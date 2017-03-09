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В Тверской области сутки искали 11-летнюю школьницу

08 Марта 2017 19:10
Автор: TIA

8 марта в следственный отдел СУ СК по Тверской области поступило сообщение об исчезновении 11-летней жительницы города Бежецк, которая накануне после обеда ушла из школы и не вернулась, мобильный телефон при себе не имела. Бежецкий межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку.

Следственно­оперативная группа незамедлительно выехала на место жительства девочки и место ее учебы, опрошены родственники малолетней, педагоги и одноклассники. Девочку искали следователи и криминалисты регионального СУ СК, сотрудники МЧС и волонтеры. К счастью, 8 марта около 18:00 ребёнка нашли: об этом сообщил ВПСО "Сова".

Девочка была обнаружена нарядом полиции на одной из улиц города Бежецка. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, ребенка опрашивают следователь СКР и психологи.

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Метки: пропала девочка су ск по тверской области доследственная проверка су ск
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Комментарии (1)

  • allmaslova 
    вы в курсe, что бoльшинство продуктoв питания зaражeны пaразитами и бaктeриями?! Эта заразa накaпливаeтся в нашем организмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк). Но этому есть спaсение, теперь мoжно очистить организм и oздоровиться, у меня после oчистки исчезли круги под глaзaми, бoли в голове и в суставaх, ушла хрoническая усталость и улучшился аппeтит я стала высыпаться и в oбщeм я стaла выглядeть моложe и здорoвeе. Вот статья Минздрaва-- http://u-rl.ru/65227
    09.03.2017 00:18
    0 | 0
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