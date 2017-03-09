В Тверской области сутки искали 11-летнюю школьницу

8 марта в следственный отдел СУ СК по Тверской области поступило сообщение об исчезновении 11-летней жительницы города Бежецк, которая накануне после обеда ушла из школы и исчезла.

8 марта в следственный отдел СУ СК по Тверской области поступило сообщение об исчезновении 11-летней жительницы города Бежецк, которая накануне после обеда ушла из школы и не вернулась, мобильный телефон при себе не имела. Бежецкий межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку.

Следственно­оперативная группа незамедлительно выехала на место жительства девочки и место ее учебы, опрошены родственники малолетней, педагоги и одноклассники. Девочку искали следователи и криминалисты регионального СУ СК, сотрудники МЧС и волонтеры. К счастью, 8 марта около 18:00 ребёнка нашли: об этом сообщил ВПСО "Сова".

Девочка была обнаружена нарядом полиции на одной из улиц города Бежецка. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, ребенка опрашивают следователь СКР и психологи.