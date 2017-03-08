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В Твери пройдёт молодежный фестиваль хип-хоп исполнителей Tver Rap Storm 2017

В Твери пройдёт молодежный фестиваль хип-хоп исполнителей Tver Rap Storm 2017 - ТИА
08 Марта 2017 14:07
Автор: TIA

Тверичан приглашают на открытый городской молодежный фестиваль хип-хоп исполнителей Tver Rap Storm 2017. Это жаркий рэп-турнир, в котором могут принять участие все достойные исполнители города Твери и других городов.

Ты крутой исполнитель? Считаешь свою музыку достойной? У тебя есть хит, но его ещё никто не слышал? Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери при поддержке студии звукозаписи C.RecordZ и исполнителя. L*E*O*N даёт тебе возможность раскачать полный зал в клубе "Собака Милле", найти кучу респектов и новых друзей, продвинуться на качественно новый уровень творчества!

24 марта в 16:00 в "Собаке Милле" в рамках фестиваля пройдёт турнир рэп-исполнителей. Количество заявок на выступление ограничено. Подробности участия и информация о призах - в группе фестиваля

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Метки: фестиваль хип-хоп исполнителей конкурс рэп-исполнителей в твери тверской рэп
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Комментарии (3)

  • romich 
    Куча респектов. Окиздинеть.
    08.03.2017 15:09
    0 | 0

    • Mike_V 
      Ну а чо, у челов будет маза хайпануть
      08.03.2017 15:23
      0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Амёбы тоже "люди". Пусть развлекутся ат душы.)
    08.03.2017 15:32
    0 | 1
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