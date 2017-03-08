Злоумышленника удалось задержать, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области. 28-летний тверичанин обратился в полицию с заявлением: ночью неизвестный похитил из его квартиры телевизор и денежные средства. Ущерб составил более 45 тысяч рублей.

Безработный из Ярославля обокрал жителя Твери, злоумышленника удалось задержать, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области. 28-летний тверичанин обратился в полицию с заявлением: ночью неизвестный похитил из его квартиры телевизор и денежные средства. Ущерб составил более 45 тысяч рублей.

В ходе проверки сотрудники уголовного розыска установили, что в день происшествия заявитель распивал алкоголь у себя в квартире с малознакомым мужчиной. Когда потерпевший уснул, гость вынес из дома технику и деньги и скрылся. Подозреваемым оказался ранее судимый 49-летний безработный из города Ярославль.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Оперативники проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.