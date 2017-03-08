Калининская АЭС: общественность Удомли обсудила проект строительства «КЛ 110 кВ Восток-Удомля»

6 марта в Центре общественной информации Калининской АЭС прошли общественные слушания по предварительному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду объекта капитального строительства «КЛ 110 кВ Восток-Удомля».

6 марта в Центре общественной информации Калининской АЭС прошли общественные слушания по предварительному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду объекта капитального строительства «КЛ 110 кВ Восток-Удомля», сообщает Управление информации и общественных связей станции.

В них приняли участие жители Удомельского городского округа, представители партий и общественно-политических организаций и движений, депутатского корпуса и администрации Удомельского городского округа, а также специалисты Калининской АЭС.

Цель слушаний - обсуждение возможных экологических, социально-экономических последствий реализации объекта Государственной экологической экспертизы «КЛ 110 кВ Восток-Удомля». Инициатором общественных слушаний выступает филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция».

- Данные слушания мы проводим на основании и во исполнение норм Конституции РФ, Федерального закона «Об использовании атомной энергии», ФЗ «Об экологической экспертизе», норм Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ, - сказал председатель Удомельской городской Думы Анатолий Воробьев.

В ходе заседания были представлены детальные доклады по теме общественных обсуждений. Основную информацию по проекту представил директор ООО «Энергоспецтранспроект» Роман Бурмистров. По его словам, строительство данного объекта обеспечит резервное электроснабжение собственных нужд Калининской АЭС. Это необходимо для повышения надежности работы станции. Кроме того, проектом предусмотрена возможность подачи электроэнергии на город Удомля и близлежащие населенные пункты.

- Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют всем требованиям государственных стандартов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей и щадящую для окружающей среды эксплуатацию объекта, - отметил Роман Бурмистров.

Также были заслушаны доклады об электрических и конструктивных характеристиках объекта, обо всех возможных аспектах воздействия на окружающую среду строительства «КЛ 110 кВ Восток-Удомля», сроках реализации проекта.

- Руководство Калининской АЭС и Концерна «Росэнергоатом» идет на дополнительные затраты, чтобы увеличить надежность работы АЭС. Это и есть глобальное понимание термина экологическая безопасность, - сказал директор КАЭС Виктор Игнатов. – Наша цель - исключить любую малейшую возможность возникновения аварийных ситуаций, связанных с обесточиванием электростанции, и принять превентивные меры в этом направлении.

На все вопросы, замечания и предложения по предмету общественных слушаний, поданные в устной или письменной форме, были даны ответы специалистов.

По итогам общественных слушаний будет подготовлен протокол, с которым можно будет ознакомиться в период с 17 по 21 марта 2017 года и дать свои замечания (предложения). Место размещения протокола общественных слушаний: Тверская область, г. Удомля, ул. Попова, д. 25, Центр общественной информации.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.