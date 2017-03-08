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Ландшафтный парк "Тьмака" продолжат благоустраивать за счёт областного бюджета

Ландшафтный парк "Тьмака" продолжат благоустраивать за счёт областного бюджета - ТИА
08 Марта 2017 09:43
Автор: TIA

В 2017 году на благоустройство ландшафтного парка «Тьмака» в Твери выделят порядка 10 млн рублей из регионального бюджета, сообщает пресс-служба правительства области. Решение было принято 7 марта на заседании Комиссии по формированию направлений финансирования расходов, связанных с осуществлением Тверью функций административного центра.

Напимним, обустройство парка в пойме Тьмаки началось в прошлом году. За счёт бюджета города проведено оформление берегов и геопластика, проложена сеть пешеходных, велосипедных и конных дорожек с возможностью проезда обслуживающего транспорта. В 2017 году планируется уложить верхний слой покрытия дорожек, газон, создать место для отдыха у воды, обустроить спортивную и детскую площадки, а также зону для проведения массовых мероприятий. 

По мнению губернатора Игоря Рудени территорию для жилой и коммерческой застройки в центре Твери необходимо ограничить и сделать полноценную зону отдыха. Общая площадь ландшафтного парка в центре Твери составит 60 га. Планируется, что с проспектом Чайковского и проездом Дарвина его свяжут два пешеходных моста через Тьмаку.  

На заседании обсудили и ряд других направлений финансирования городского хозяйства: модернизацию объектов ЖКХ и дорожной сети, совершенствование системы общественного транспорта, создание въездных групп на границе Твери со стороны Московского и Петербургского шоссе, реставрацию объектов культурного наследия. 

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Метки: Ландшафтный парк Тьмака правительство тверской области благоустройство твери
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Комментарии (2)

  • Mashutka 
    Планируется, что с проспектом Чайковского и проездом Дарвина его свяжут два пешеходных моста через Тьмаку. 
Уж лучше пусть один построят, 
Западный
через Волгу
    08.03.2017 10:19
    0 | 4

  • Net. 
    Хорошо бы и то и другое!
    08.03.2017 10:34
    0 | 1
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