Ландшафтный парк "Тьмака" продолжат благоустраивать за счёт областного бюджета

В 2017 году на благоустройство ландшафтного парка «Тьмака» в Твери выделят порядка 10 млн рублей из регионального бюджета, сообщает пресс-служба правительства области. Решение было принято 7 марта на заседании Комиссии по формированию направлений финансирования расходов, связанных с осуществлением Тверью функций административного центра.

В 2017 году на благоустройство ландшафтного парка «Тьмака» в Твери выделят порядка 10 млн рублей из регионального бюджета, сообщает пресс-служба правительства области. Решение было принято 7 марта на заседании Комиссии по формированию направлений финансирования расходов, связанных с осуществлением Тверью функций административного центра.

Напимним, обустройство парка в пойме Тьмаки началось в прошлом году. За счёт бюджета города проведено оформление берегов и геопластика, проложена сеть пешеходных, велосипедных и конных дорожек с возможностью проезда обслуживающего транспорта. В 2017 году планируется уложить верхний слой покрытия дорожек, газон, создать место для отдыха у воды, обустроить спортивную и детскую площадки, а также зону для проведения массовых мероприятий.

По мнению губернатора Игоря Рудени территорию для жилой и коммерческой застройки в центре Твери необходимо ограничить и сделать полноценную зону отдыха. Общая площадь ландшафтного парка в центре Твери составит 60 га. Планируется, что с проспектом Чайковского и проездом Дарвина его свяжут два пешеходных моста через Тьмаку.

На заседании обсудили и ряд других направлений финансирования городского хозяйства: модернизацию объектов ЖКХ и дорожной сети, совершенствование системы общественного транспорта, создание въездных групп на границе Твери со стороны Московского и Петербургского шоссе, реставрацию объектов культурного наследия.