В Твери полицейские спасли ребёнка, провалившегося под лёд

7 марта в 18:00 в Твери произошло ЧП: 8-летний мальчик провалился под лёд на реке Тьмака под мостом, около бульвара профсоюзов. Ребёнка спас сотрудник Вневедомственной охраны Гамзаев Мамед.

7 марта вечером в Твери произошло ЧП: 8-летний мальчик провалился под лёд на реке Тьмака. Ребёнка спас сотрудник Вневедомственной охраны Гамзаев Мамед.

Экипаж ОВО патрулировал улицы города и получил оперативную информацию о происшествии. Когда полицейские подбежали к мосту, то увидели мальчика, который сообщил, что его друг тонет. Они, не раздумывая, поспешили на помощь ребёнку. Напуганного, плачущего мальчика вытащили и передали инспекторам ДПС. К счастью, он не пострадал, как говорят, отделался испугом. Пацанят отвезли домой.