Лингвострановедческий клуб АНЕФРА приглашает отметить Международный День театра

17 марта в 16.00 в актовом зале состоится «Театральный вечер в гостиной АНЕФРЫ», посвященный предстоящему Международному Дню театра.

17 марта в 16.00 в актовом зале состоится «Театральный вечер в гостиной АНЕФРЫ», посвященный предстоящему Международному Дню театра.

Театральные выступления будут представлены разными возрастными группами. Начнут вечер самые юные исполнители – ученики 5 класса МОУ СОШ №35 с углубленным изучением немецкого языка с милой постановки сказки «Золушка».

Группа иностранных студентов ТГМУ (Шри-Ланка) представит театрализованную композицию по мотивам русских сказок на английском и русском языках.

В программе вечера интереснейшее выступление гостьи из Москвы, театрального переводчика и критика, доктора филологических наук Светланы Макуренковой.

Члены и гости лингвострановедческого клуба АНЕФРА смогут принять участие в театральном интерактиве, который покажет, что представители разных стран, несмотря на языковые различия, могут прекрасно понимать друг друга.