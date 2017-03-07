В библиотеке Горького пройдёт концерт авторской песни «В начале весны»

12 марта в 17 часов в Актовом зале библиотеки Горького состоится концерт авторской песни «В начале весны».

12 марта в 17 часов в Актовом зале библиотеки Горького состоится концерт авторской песни «В начале весны».

На концерте можно будет услышать то, что не услышите по радио, и увидеть то, что не увидите по центральным каналам телевидения – талантливых, молодых и очаровательных авторов-исполнителей Татьяну Винокурову и Дарью Солодянкину. В их исполнении вы услышите умные и добрые песни – от классики авторской песни и романсов, до песен современных авторов и песен собственного сочинения.

Татьяна Винокурова - уроженка Вышнего Волочка. Сейчас живет в Твери. Самобытный поэт и композитор, интереснейший автор исполнитель собственных песен. Лауреат всех крупнейших российских фестивалей авторской песни, в том числе и Грушинского.

Дарья Солодянкина - жительница Сыктывкара. Сейчас учится в Санкт-Петербурге. Великолепная исполнительница современной и классической авторской песни, романсов, советских песен. Автор музыки к стихам поэтов серебряного века. Лауреат многочисленных фестивалей авторской песни.

Представлять этих исполнительниц будет Сергей Суворов (Санкт-Петербург). Математик-филолог, поэт, композитор, автор-исполнитель.