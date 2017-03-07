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В Вышнем Волочке задержали наркоторговца с карфентанилом

07 Марта 2017 20:50
Автор: TIA

Фоторепортаж

В Вышнем Волочке на ул. Куйбышева сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали 31–летнего местного жителя. При личном досмотре в присутствии понятых в кармане куртки у подозреваемого изъяли 6 полиэтиленовых свертков с порошкообразным синтетическим  веществом.

Специалисты экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тверской области установили, что изъятое вещество является наркотиком карфентанилом, общим весом более 5 граммов (что является особо крупным размером).  

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Ведется следствие.

 

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Метки: наркотики борьба с наркотиками наркодилер карфентанил крупная партия наркотиков
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